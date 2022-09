NBA: sancionan al propietario de los Suns por misoginia y racismo

Este martes 13 de septiembre se dio a conocer la sanción de la NBA al propietario de Phoenix Suns, Robert Sarver, quien fue acusado por misoginia y racismo en su ambiente laboral.

Fue en noviembre del 2021 que los directivos de la liga abrieron una investigación en contra del empresario. Ahora, tras casi un año de pesquisas, se dio a conocer el castigo.

Se revisaron más de 8 mil documentos y se realizaron más de 300 entrevistas a trabajadores. Con estos antecedentes, los directivos encargados del caso dieron a conocer la decisión.

A través de un comunicado de prensa, declararon a Sarver como culpable de los hechos por los que se le acusaba. También confirmaron la multa económica y disciplinaria.

Robert fue suspendido por un año, lo que significa que no podrá acudir a las instalaciones de la franquicia, tampoco podrá estar involucrado en los eventos de Phoenix. Esto corre para el equipo masculino (Suns) y el equipo femenino (Mercury).

En cuanto a lo económico, el hombre de 60 años deberá pagar 10 millones de dólares. Todo esto llega, en resumidas cuentas, por “violar los estándares comunes para el espacio laboral”.

