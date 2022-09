Escándalo en la NBA: Anthony Edwards investigado por comentarios homofóbicos

Durante las últimas horas se está viviendo una nueva polémica en la NBA, esta vez por culpa de comentarios homofóbicos realizados por Anthony Edwards en redes sociales.

Aún falta más de un mes para el inicio de la temporada de la National Basketball Association, por lo que no hay acción concreta en las pistas. Tampoco ha habido grandes bombazos en el mercado de pases.

Sin embargo, las noticias llegan desde lo extradeportivo, lo que muchas veces resulta ser algo negativo. Ahora, los ojos están puestos en uno de los jugadores estrellas de Minnesota Timberwolves.

El alero utilizó su cuenta de Instagram para subir una historia de un grupo de hombres, quienes compartían juntos y sin polera en la calle. Esto, grabado por él desde su propio auto.

La publicación iba acompañada de una burla y se pudo escucha como el jugador de 21 años dijo “¡Mira a estos maricas! ¿En qué se ha convertido el mundo?“.

A los pocos minutos, la joven figura de los Timberwolves borró la historia, pero ya había sido replicada y viralizada por varios usuarios de redes sociales.

Edwards fue duramente criticado por los cibernautas, incluyendo a fanáticos de su equipo y sus propios seguidores. Claramente, su actitud llamó la atención de manera negativa.

Posteriormente, utilizó su cuenta de Twitter para disculparse por la publicación, apelando a lo malo que fueron sus dichos y la burla hacia los sujetos, así como la homofobia expuesta.

“Lo que dije fue inmaduro, hiriente e irrespetuoso, y lo siento mucho”, fue parte de lo que dijo, asegurando que “¡Me criaron mejor que eso!”.

What I said was immature, hurtful, and disrespectful, and I’m incredibly sorry. It’s unacceptable for me or anyone to use that language in such a hurtful way, there’s no excuse for it, at all. I was raised better than that!

