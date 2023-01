Una tremenda jornada festejó José Ignacio Cornejo este viernes en las motos del Rally Dakar 2023. El piloto chileno se impuso como el ganador de la etapa 12 que contó con un recorrido entre Empty Quarter y Shaybah.

El “Nacho” remató en el primer lugar con un tiempo de 1H57’27” y le sacó 49 segundos de ventaja al segundo, el australiano Daniel Sanders. Por su parte, el corredor nacional Pablo Quintanilla llegó en la séptima posición con un crono de 2H00’33”.

En la tabla general, Quintanilla es quien está más cerca del podio, ya que se encuentra en el cuarto lugar con un tiempo total de 41H02’30”, mientras que el tercero de la clasificación, el argentino Kevin Benavides, tiene un crono de 40H50’16”.

En tanto, José Ignacio Cornejo se ubica octavo en la general del Dakar y acumula un tiempo de 41H10’50”. El actual líder de la competición es el australiano Toby Price, con un crono de 40H47’36”.

