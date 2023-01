John Medina es el primer piloto chileno en quedar eliminado del Rally Dakar 2023

Luego de las primeras cuatro jornadas del Rally Dakar 2023, la delegación chilena sufrió su primera baja de cara al resto de la carrera en Arabia Saudita: John Medina.

Quien estaba participando en la categoría Original de las motos, donde los participantes no tienen ningún tipo de asistencia externa y deben dormir en carpa, quedó al margen de la competencia tras sufrir un golpe en el kilómetro 169 de la etapa 4 tras caer y golpearse en la espalda.

El accidente obligó al traslado de John Medina al hospital de Ha’il, donde quedó internado por precaución durante 24 horas, lo cual pone fin a su segunda participación en la prueba más extrema del deporte motor. En 2022 llegó en el puesto 74 de la clasificación general en la serie Rally 2 para pilotos privados, pero ahora no pudo finalizar el recorrido.

“No es nada grave, pero sí tengo un fuerte dolor en la espalda, por lo que me están chequeando. Lo importante es que puedo mover todo y hasta podría salir caminando de acá, pero debo esperar las radiografías. El punto es que como solo hablo español, es complicado comunicarme con los médicos y enfermeras. Gracias a la aplicación de Google puedo traducir del español al francés, así me comunico con los médicos acá”, asegura con tono tranquilo el empresario de 41 años, que recién hace diez años se subió a una moto por su fanatismo en torno al Rally Dakar.