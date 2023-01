Dakar 2023: Pablo Quintanilla escala una posición en tabla general

A pesar de los difíciles terrenos que han debido enfrentar y tras una etapa que, incluso, sufrió modificaciones por el mal clima, Pablo Quintanilla pudo sacar adelante la tercera especial del Dakar 2023 y logró avanzar una posición en la tabla general.

Después de los 447 kilómetros cronometrados que consideró la tercera especial de la carrera, con un recorrido entre Al-Ula y Hail, el piloto del Monster Energy Honda Team arribó en la séptima posición del día con un tiempo de cuatro horas, 38 minutos, y 50 segundos.

De esta manera, el piloto nacional quedó en la tercera etapa a 14 minutos y 53 segundos del líder de la jornada, Daniel Sanders. El podio, en tanto, lo completaron Skyler Howes y Mason Klein, en segundo y tercer lugar, respectivamente.

“Fue una etapa larga, muy demandante físicamente. Estuvo lloviendo los días previos en Hail y la arena estaba muy pesada en algunos sectores, había que forcejear mucho con la moto para controlarla, y borró los caminos poco visibles”, comenzó comentando Quintanilla a su llegada al campamento de Hail.

Además, el piloto nacional agregó que “no me sentí cómodo durante el día, no pude encontrar mi ritmo, así que fui con un ritmo más conservador de lo normal. El día se me hizo largo y sufrido, fue un día bastante duro, pero, dentro de todo, es importante sacar adelante los días donde no te sientes bien. La carrera está recién comenzando y mañana entramos a desierto abierto, así que hay que mantener el foco y la tranquilidad para aprovechar las oportunidades para poder atacar. Vamos avanzando día a día para encontrar la manera para descontar minutos”.

Con este resultado en la tercera etapa del Dakar 2023, Pablo Quintanilla escaló del octavo al séptimo lugar de la tabla general, sumando un tiempo total de carrera de 14 horas, 22 minutos, y 34 segundos, a 16 minutos y 26 segundos del líder Daniel Sanders.

Por lo mismo, considerando sus aspiraciones de, al menos, repetir el segundo lugar obtenido en 2022 y pelear por el título, el sanantonino saldrá a recortar diferencias en la cuarta especial de la carrera, la que se correrá este miércoles 04 de enero con un recorrido cronometrado de 425 kilómetros por la ciudad de Hail.