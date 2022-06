Al rojo vivo está la temporada 2022 de la Fórmula 1, con Max Verstappen de Red Bull liderando el mundial de pilotos. El neerlandés -campeón defensor de la F1- llega como el máximo candidato a quedarse con la victoria este fin de semana en el Gran Premio de Azerbaiyán.

El circuito callejero de Baku vivirá su quinta edición y en las cuatro versiones anteriores ha tenido ganadores diferentes: Daniel Ricciardo con Red Bull en 2017, Lewis Hamilton con Mercedes en 2018, Valtteri Bottas con Mercedes en 2019 y Sergio Pérez con Red Bull en 2021.

Ni Verstappen, líder de la clasificación, ni su escolta Charles Leclerc han triunfado aquí. Sin embargo, el monegasco de Ferrari sabe de comenzar al inicio de la grilla luego de quedarse con la qualy del GP de Azerbaiyán en 2021 (terminó cuarto).

“Mad Max” llega en plena forma a Baku, luego de ganar cuatro de los siete grandes premios disputados haste el momento. Mientras, Leclerc ha sido víctima de la falta de fiabilidad de Ferrari que, pese a ser el auto de mejor rendimiento, está obligado a superar los problemas técnicos para tener opciones de ganar el mundial de constructores.

“Es un circuito complicado, con grandes zonas de frenado y escapatorias ajustadas”, dijo Verstappen. “Encontrar la mejor configuración para el automóvil será complicado porque necesitamos asegurarnos de que tenemos el nivel de ala adecuado”.

En la tabla de pilotos 2022, Max llega con 125 puntos, seguido por Leclerc con 116 y Checo Pérez con 110.

📍 Baku City Circuit, Azerbaijan

Hiya @Charles_Leclerc, @Carlossainz55, @PierreGASLY and Seb! 👋

Who's excited for our return to Baku?! 😅#AzerbaijanGP #F1 pic.twitter.com/IJurfuXdMa

— Formula 1 (@F1) June 9, 2022