José Ignacio Cornejo avanzó en la tabla general tras etapa 4 del Dakar 2022: “Fue un día sólido y redondo”

José Ignacio Cornejo sigue ganando terreno en el Rally Dakar 2022. Este miércoles, el chileno remató en el puesto 12° de la etapa 4 por la categoría motos, recorrido que contó con un trayecto entre Al Qaisumah y Riyadh con 707 km en total.

El “Nacho” finalizó esta jornada a 15 minutos y 9 segundos del primer lugar, mientras que en la tabla general, Cornejo escaló un casillero y avanzó al lugar 17° con un tiempo de 16H 20′ 03′ y se encuentra a 50′ 02” del líder hasta el momento, el inglés Sam Sunderland.

Tras la etapa 4 de este miércoles, el piloto nacional aseguró que “fue una buena etapa, era la especial más larga del Rally así que la idea era empujar lo más que se pudiera para recuperar tiempo. Era muy rápida, las diferencias no son muy grandes”.

“Tuve un pequeño fallo al principio que me hizo perder tres minutos, pero aparte de eso fue un día sólido y redondo, no tuve otro error. Estoy contento, a buen ritmo, la moto está bien. Hay que esperar que algunos fallen y nosotros no fallar para seguir avanzando en la general”, concluyó José Ignacio Cornejo en el Dakar.