¡Órale Max! Verstappen se quedó con todo en el Gran Premio de México de Fórmula 1

Una verdadera fiesta fue la que se vivió en Ciudad de México este domingo, y todo el fin de semana. El Gran Premio de México de Fórmula 1 regresó este 2021 tras quedar suspendida el año pasado por la pandemia del Covid-19, y ahí Max Verstappen volvió a celebrar.

Pese a que el 1-2 en la parrilla de salida lo tenían los pilotos de Mercedes, la potencia del motor Honda en el Red Bull hizo que en la primera curva Max Verstappen los pasara tanto a Valtteri Bottas y Lewis Hamilton.

De ahí en más el dominio de Verstappen fue incontrarrestable para Mercedes, que pese que cambiar la estrategia para Lewis Hamilton, les fue imposible pelearle el primer puesto al neerlandés, y por el contrario, el campeón del mundo tuvo que batalla con la presión del local Sergio “Checo” Pérez.

El piloto mexicano largaba cuarto en su Gran Premio, pero tras pasar a Bottas en la primera curva se le fue con todo encima a Hamilton, pero pese a la dura presión, le fue imposible sobrepasar al campeón del mundo, quedando en el tercer puesto.

Con el final de la carrera, Max Verstappen dio un nuevo paso en su lucha por destronar al siete veces campeón del mundo con Mercedes restando cuatro fechas para el final de la temporada 2021. El neerlandés manda en el mundial con 312,5 puntos, versus las 293,5 unidades que alcanzó Lewis Hamilton, segundo en México. Sergio Pérez remató tercero.

La acción de la Fórmula 1 continuará el fin de semana del 12, 13 y 14 de noviembre en Sao Paulo, cuando se dispute el Gran Premio de Brasil. De ahí en más, solo restará Qatar, Arabia Saudita y Abu Dabi.

Max Verstappen wins in Mexico! 🏆🎉

And extends his championship lead over Lewis Hamilton to 19 points #MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/W5j8KZCsJj

— Formula 1 (@F1) November 7, 2021