Fernando Alonso prepara su regreso: Escudería Alpine de F1 presentó su monoplaza para la temporada 2021

Este jueves la escudería Alpine, del Grupo Renault, presentó novedades respecto a la temporada 2021. El equipo mostró su monoplaza para el mundial que arranca en las próximas semanas en Baréin.

El A521 fue mostrado a través de redes sociales “la Fórmula 1 está en el corazón de este proyecto y aunque 2021 es un año de transición, para nosotros y para todos, en 2022 queremos estar constantemente en los podios”, esgrimieron desde la marca francesa.

“La librea presentada hoy es la primera evocación de la nueva identidad del equipo Alpine F1. Algunos de los elementos gráficos estructurales permanecerán, mientras que otros cambiarán. El emblema Alpine “sobredimensionado” en un sistema gráfico tricolor es el primer símbolo claro de la identidad de la marca en el automovilismo. El azul, el blanco y el rojo se refieren a los colores de las banderas francesa y británica, lo que es muy importante para nosotros”, comentó Antony Villain, director de diseño de Alpine.

Alpine F1 Team tendrá como pilotos estelares al francés Esteban Ocon y el esperado regreso del español Fernando Alonso. La máxima categoría del automovilismo vivirá su primera carrera el último fin de semana de marzo en el Circuito Internacional de Baréin.

We are proud to introduce our 2021 #FormulaOne single-seater, the A521, dressed in its temporary winter livery. The black colour is a tribute to the A500 F1 prototype from 1975.

Learn more about #AlpineCars new ambitions revealed today:

