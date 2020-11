Prueba: Vespa VXL 150 2021

La Vespa VXL 150 es toda una novedad en el mercado chileno. Se trata del ejemplar más asequible en precio de la marca italiana ($2.590.000 y su origen de fabricación es India). Posee un motor de 150 centímetros cúbicos que al ser liviana le da una gran agilidad para moverse por la ciudad. Su consumo promedio se moverá entre los 28 y los 32 km/litro. El estanque se llena con 7,4 litros (93 octanos). Su comodidad de uso está, además, fuertemente marcada por su condición de automática. Se trata de un producto que recoge el peso de la leyenda Vespa, con un bello diseño y ruedas más grandes. Dentro de sus novedades mecánicas más atractivas está el motor inyectado (antes era carburado) y los frenos ABS (todo un plus en seguridad a nivel de motos). De hecho, su frenada es muy eficaz y sin deslizamientos hacia los lados. En subida por la Costanera con dos adultos (uno de 73 y otro de 55 kilos) toma una velocidad máxima de 78 km/hora. Solo con el conductor, en bajada, la Vespa VXL 150 se acerca a los 100 km/hora. Este dato es clave para poder acceder sin complejos a autopistas de alta velocidad. La Vespa VXL resulta muy funcional para llevar cosas debajo del asiento, aunque no admite un casco integral. Nos gustó su guantera frontal (para llevar documentos) y sobre todo un ganchito, en la punta del asiento, que sirve para fijar una mochila que viajará entre nuestras piernas durante los trayectos. El acompañante, en esta prueba, echó de menos y no evaluó bien que la moto no le otorgue estriberas plegables, por lo que debe acomodar sus pies en un espacio de la estructura central. La altura es de 77 centímetros del asiento al suelo, lo cual favorece mucho a personas de baja estatura. Su anatomía compacta y su esbelta anchura de 69 centímetros, le abren paso entre espacios reducidos o escapar prontamente de un taco. Además de ser muy sencilla de estacionar.