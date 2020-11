Lewis Hamilton ganó el GP de Turquía y conquistó su séptimo título de Fórmula 1

En una carrera de locos, partiendo desde atrás, pero con una estrategia excelente por parte de Mercedes, Lewis Hamilton ganó el Gran Premio de Turquía en Estambul y conquistó su séptimo título de Fórmula 1.

Con las condiciones desfavorables por la lluvia que marcó todo el fin de semana, el británico partió en el sexto puesto de la grilla y en la primera curva adelantó a tres autos para quedar tercero mientras el “poleman”, Lance Stroll se arrancaba en solitario en la punta.

Sin embargo, vueltas más tarde Hamilton perdió el control de su coche, se salió de la pista y fue sobrepasado por varios. Sin embargo, la estrategia de una sola parada le ayudó para terminar ganando la carrera, secundado por el mexicano Sergio Pérez de Racing Point y el alemán Sebastian Vettel de Ferrari.

Con la victoria, Hamilton alcanzó los 307 puntos, lejos de los 197 que tiene Valtteri Bottas y con tres carreras aún por disputarse. El británico sumó a su palmarés las coronas de 2008, con McLaren, y de 2014, 2015, 2017, 2018 y 2019 con Mercedes y quedó con la misma cantidad de títulos que el máximo ganador, Michael Schumacher.

