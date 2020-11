La emoción de Lewis Hamilton tras ganar un nuevo mundial de F1: “Niños, sueñen lo imposible”

Este domingo Lewis Hamilton volvió a hacer historia. El británico ganó el Gran Premio de Turquía y conquistó su séptimo título de Fórmula 1 igualando la marca de el alemán Michael Schumacher como el más ganador en la historia.

Hamilton no pudo contener la emoción tras finalizar la carrera y frente a las cámaras no se cansó de agradecer: “tengo que empezar diciendo muchas gracias a todo el equipo que está aquí y en la fábrica. Me dan la oportunidad de hacer esto“, comentó.

“Niños, sueñen lo imposible. Soñaba con esto desde que era pequeño, cuando veía los grandes premios. Esto va más allá de mis sueños. Quiero mandar un mensaje muy importante a los niños que están viendo esto. Que nadie les diga que no pueden hacerlo. Sueñen lo imposible, trabajen y nunca duden de ustedes mismos”, complementó el británico.

Al cierre analizó lo realizado en el Gran Premio turco: “sabíamos que iba a ser un fin de semana muy difícil, estábamos un poco decepcionados con nuestra clasificación. Empezamos con mal pie y hemos aprendido mucho. No nos echamos las culpas, hablamos para intentar mejorar”, concluyó.

A good day for our team and a great day for @LewisHamilton. Congratulations from everyone at the Scuderia, on a remarkable 7th world title 🏆 @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/XKGosCKPZr

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) November 15, 2020