Lance Stroll terminó con la hegemonía de Mercedes y se quedó con la pole del GP de Turquía

En una alocada prueba de clasificación, el Gran Premio de Turquía entregó una gran y grata sorpresa tras la jornada de día sábado, pues el canadiense de Racing Point, Lance Stroll, se quedó con la pole position y largará en el lugar de privilegio este domingo en el Circuito de Estambul.

El piloto de la escudería austriaca sorprendió a todos en una pista mojada por la lluvia y que en la sesión 3 de la clasificación tuvo dramatismo hasta la última curva. Esto porque cuando Max Verstappen de Red Bull lideró todas las prácticas, finalmente los pilotos de Racing Point sorprendieron.

Primero fue el mexicano Sergio “Checo” Pérez quien estuvo cerca de quedarse con el sitio de privilegio, pero el azteca no contaba con la vuelta infernal que se marcó Stroll para quedarse con el primer puesto. Segundo saldrá Verstappen, tercero Pérez y cuarto el tailandés Alex Albon.

¿Y los Mercedes? La escudería alemana vivió una jornada para el olvido. Ni Lewis Hamilton, ni Valtteri Bottas pudieron rendir de buena forma y largarán sexto y noveno respectivamente. De paso, terminaron con una racha de 14 carreras consecutivas (Brasil 2019 la última vez que perdieron) partiendo con uno de sus dos pilotos en el primer puesto.

Cabe recordar que los alemanes ya se consagraron campeones en el Mundial de Constructores y de darse algunos resultados, Hamilton podría conseguir el heptacampeonato alcanzando la marca de Michael Schumacher.

Jump onboard for the lap that gave @lance_stroll and @RacingPointF1 their first pole position in Turkey 🚀#TurkishGP 🇹🇷 #F1 @pirellisport pic.twitter.com/olg9fiFxKg

— Formula 1 (@F1) November 14, 2020