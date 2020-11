Demoledor: Lewis Hamilton ganó el GP de Emilia Romaña y Mercedes se quedó con el mundial de constructores

Partía segundo, estuvo tercero, pero igual ganó. Lewis Hamilton estuvo intratable una vez más en el regreso del circuito de Imola a la temporada de la Fórmula 1.

El británico no partió bien y fue superado por Max Verstappen, mientras Valtteri Bottas se escapaba en el liderato. Sin embargo, todo cambiaria con las estrategias de equipo.

Mercedes llamó a Bottas a los pits, mientras Red Bull hizo lo propio con Verstappen, fue entonces cuando Hamilton aprovechó para adelantarlos y pedir a su equipo que no lo llamaran para descontar la diferencia que había en pista.

De ahí en más, el inglés manejó con tranquilidad y un ritmo demoledor, el que quedó demostrado en las últimas vueltas, cuando un safety car acortó las diferencias entre los pilotos de Mercedes, pero en el relanzamiento marcó dos vueltas rápidas y batió con contundencia al finlandés.

Tercero fue el australiano Daniel Ricciardo de Renault quien trepó al podio gracias al accidente que tuvo Verstappen con uno de sus neumáticos.

Así las cosas, Lewis Hamilton sigue con su camino a paso a firme para revalidar nuevamente el campeonato del mundo de la categoría, el que podrá conseguir en la siguiente carrera, en Turquía. Por su parte, con el nuevo 1-2 que consiguieron, Mercedes se coronó campeón del mundial de constructores por séptima vez consecutiva.

La siguiente carrera, la decimocuarta de la temporada, será el fin de semana del 15 de noviembre en el Gran Premio de Turquía.

MAKING @F1 #HIS7ORY! ❤️ WE ARE CHAMPIONS OF THE WORLD FOR A SEVENTH TIME!! 👊 pic.twitter.com/FqAHS6yYza

— Mercedes-AMG F1 (@MercedesAMGF1) November 1, 2020