Lewis Hamilton se impuso en la qualy del GP de Portugal y se quedó con su 97° pole position de su carrera

Disputándose la duodécima carrera de la temporada, el circo de la Fórmula 1 llegó a Portugal tras varias temporadas de ausencia en la costa atlántica de Europa y este sábado se disputó la qualy, instancia donde el británico Lewis Hamilton volvió a imponer sus términos.

El actual campeón del mundo se impuso ante su compañero equipo, el finlandés Valtteri Bottas en el último sector del circuito Portimao, por lo que largará en primer lugar, acompañado por el otro piloto de la escudería Mercedes.

Más atrás quedaron el holandés de Red Bull, Max Verstappen y el monegasco Charles Leclerc de Ferrari. Cerrando los primeros seis puestos, clasificó el mexicano Sergio Pérez de Racing Point y el tailandés Alex Albon de Red Bull.

La carrera se disputará este domingo desde las 10:10 horas y tú podrás seguir todas las alternativas junto al equipo de ADN Deportes.

A rapid final run, and a 9️⃣7️⃣th pole for @LewisHamilton 💪

The moment he put it on pole at @AIAPortimao 👏#PortugueseGP 🇵🇹 #F1 pic.twitter.com/kgZtq2431b

— Formula 1 (@F1) October 24, 2020