Carlos Jimeno a favor de la bicicleta en tiempos de cuarentena: “Resguarda el aislamiento social de forma permanente”

En un Santiago en cuarentena, con un flujo vehicular muy disminuido en sus comunas más importantes, la bicicleta surge como un medio de transporte accesible, rápido y cómodo para las emergencias. En tiempos normales, más de un millón y medio de personas se mueven en sus dos ruedas por la Región Metropolitana. “Hoy día la bicicleta es transversal”, dice Carlos Jimeno, conductor de ADN Motor.

En conversación con Ciudadano ADN, Jimeno garantizó que la bicicleta “en tiempos de pandemia, resguarda el aislamiento social permanentemente”. Según explicó, solo por la posición del manubrio, pedalear obliga a estar a un metro y medio de distancia del otro.

Hoy, Santiago tiene 220 kilómetros de ciclovías construidos. Y con varias comunas en cuarentena, con un 92% menos de automóviles circulando. andar en bicicleta “es más seguro, mas cómodo y más amigable”, dice Jimeno. Además, se trata de un medio de transporte accesible, “que se puede adquirir por menos de 100 mil pesos, y su mantención da trabajo a pequeños talleres a escala”, y “que tenemos que preservar porque nos va a permitir seguir haciendo tareas como el delivery”.

Leer también Tiempo Libre Le robaron su bicicleta y ladrón se la devuelve con una nota de arrepentimiento Tiempo Libre Día Mundial de la Bicicleta: Lanzan aplicación de rutas seguras llamada Bikelite Tiempo Libre Experto: Mientras más gente use bicicletas en las ciudades, los conductores serán más conscientes

Más compleja es la inclusión de los medios eléctricos, como el scooter. Pese a que la ley aún no lo establece con claridad, Jimeno es enfático: “Debieran ir por la calle, no por la ciclovía. En el mismo lugar de un auto, una moto o una micro”. Para el experto en movilidad, “el conductor de scooter es bastante irresponsable”, tratándose de un vehículo que puede alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora, y muchos andan “en la vereda, o en un sentido contrario al tránsito, y es como un balazo que viene contra ti y no tienes cómo contenerlo”.

Un poco menos rápidas y amenazantes son las bicicletas electroasistidas, que requieren de un primer impulso físico antes que la inercia del movimiento active el motor, lo que la hace óptima para quienes no soportan pedaleos intensos o en altura. Para Jimeno, “lo relevante en época de pandemia es que miremos el primer mundo. La bicicleta es un medio que en ciudades colapsadas como la nuestra resguardan muchas cosas”.

Otra preocupación para muchos es la mantención de la batería de los autos, en días donde muchos de ellos están sin uso. Al respecto, Jimeno recomendó arrancar el auto cada tres días, con el motor funcionando en bajas revoluciones, y dejarlo andando por cinco minutos, para evitar que se descargue. Según explicó, “si no lo haces en tres semanas o un mes, es posible que una batería con más de un año no parta enseguida”.