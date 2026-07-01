Por qué crecen las camionetas con mejor rendimiento en Chile

Por qué las camionetas con mejor rendimiento en Chile ganan terreno y cómo la eficiencia redefine el uso diario del segmento.

Durante décadas, la elección de camionetas con mejor rendimiento en Chile estuvo marcada por una lógica simple: más potencia y más carga.

Ese criterio sigue vigente, pero ya no actúa solo. Hoy se suma otra pregunta, igual de relevante: ¿Cómo rinde en el uso cotidiano? Desde ahí, el segmento empezó a redefinirse sin estridencias, incorporando eficiencia como valor real y no como eslogan.

Un cambio que se fue dando sin ruido

¿Cuándo comenzó esta transformación? No hubo un punto de quiebre claro. El giro se dio a medida que las camionetas empezaron a usarse más allá del trabajo pesado y entraron de lleno en la rutina diaria.

Se integraron a recorridos urbanos y mixtos, donde el consumo se vuelve visible.

Se valoró una conducción más amable, con respuestas previsibles y menos ruido.

Se buscó mantener capacidad sin asumir costos operativos elevados.

Rendimiento entendido desde la experiencia

Hablar de camionetas con mejor rendimiento en Chile implica mirar más allá de los números.

El rendimiento se siente cuando el vehículo no obliga a estar pendiente del consumo ni del esfuerzo mecánico en cada trayecto.

La eficiencia se percibe en trayectos reales, no solo en condiciones ideales.

La entrega de potencia resulta más progresiva y fácil de dosificar.

El confort mejora cuando vibraciones y ruidos quedan en segundo plano.

¿Por qué la eficiencia pasó al centro de la decisión?

La respuesta está en el costo total de uso. Comprar dejó de ser el final del proceso y pasó a ser el inicio de una relación a largo plazo con el vehículo.

Durante el último año, el rendimiento promedio del segmento mejoró cerca de un 9 % (ANAC, 2025).

Un consumo más estable permite planificar gastos con mayor previsibilidad.

Menor exigencia mecánica suele traducirse en menos desgaste.

El impulso de la tecnología REEV

La tecnología eléctrica de rango extendido enchufable (REEV) surge como pionera en este escenario, adaptándose al estilo de vida y la geografía de Chile.

En este sistema, los motores eléctricos impulsan el vehículo, mientras que un motor a combustión interna actúa exclusivamente como generador para recargar la batería cuando esta se agota (DercoCenter, 2026):

Tracción eléctrica con respaldo: utiliza motores eléctricos para el movimiento y un motor térmico solo como generador, ofreciendo conducción suave y torque inmediato.

utiliza motores eléctricos para el movimiento y un motor térmico solo como generador, ofreciendo conducción suave y torque inmediato. Adiós a la ansiedad por autonomía: permite cubrir los trayectos diarios en modo 100 % eléctrico y afrontar viajes largos sin depender de una red de carga pública.

permite cubrir los trayectos diarios en modo 100 % eléctrico y afrontar viajes largos sin depender de una red de carga pública. Sin alterar rutinas: logra una mayor eficiencia y rendimiento sin obligar al usuario a cambiar sus hábitos de uso cotidianos.

Tecnología que acompaña sin imponerse

Buena parte de esta evolución ocurre sin hacerse notar. Sistemas de gestión energética y asistencias electrónicas optimizan el funcionamiento mientras el conductor se concentra en manejar.

La potencia se administra de forma más eficiente según el contexto.

Los cambios entre modos de conducción se dan sin interrupciones bruscas.

La experiencia se vuelve consistente tanto en ciudad como en carretera.

Un interior diseñado para pasar más tiempo

La evolución no quedó solo bajo el capó. Las cabinas también cambiaron, pensando en jornadas largas y uso continuo.

Los controles se simplificaron para reducir distracciones.

La información se presenta de forma clara y ordenada.

Las asistencias ayudan a disminuir la fatiga en trayectos extensos.

Elegir con una mirada más amplia

En 2025, de acuerdo con el informe de ANAC, las pick-ups representaron el 20 % del mercado chileno, y una parte importante del crecimiento provino de versiones más eficientes.

El dato confirma una tendencia que ya se percibe en la calle.

La eficiencia dejó de ser una concesión frente a la potencia.

La tecnología se integró sin resignar robustez.

El uso mixto pasó a ser el escenario dominante.

Cuando el rendimiento empieza a definir

Hoy la discusión no es fuerza contra eficiencia, sino cómo se equilibran.

Las camionetas con mejor rendimiento en Chile actuales muestran que es posible mantener capacidad, sumar tecnología y reducir el costo operativo.

Elegir mejor implica pensar en el uso real, ese que se repite todos los días, y no solo en la potencia declarada.