Sismo de magnitud 6,7 remece el sur de Filipinas: SHOA descarta riesgo de tsunami para las costas de Chile

Un sismo de magnitud 6,7 se registró la mañana de este viernes frente al sur de Filipinas, sin que se reportaran alertas de tsunami.

En Chile, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) informó que, tras la evaluación del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), el movimiento telúrico no representa peligro para las costas del país.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el temblor ocurrió a las 07:35 horas de Chile, con epicentro a unos 86 kilómetros al sur de General Santos y una profundidad cercana a los 66 kilómetros.

La Red Geocientífica de Chile precisó que el evento corresponde a una réplica del terremoto de magnitud 7,8 que afectó a esa misma zona el pasado 8 de junio, por lo que solo se esperaban daños menores.

INTERNACIONAL - REVISADO ⚠️ | Un sismo de magnitud 6.5 (Mww) ocurrió a las 11:34:42 horas UTC (07:34:42 horas de Chile continental) de hoy, viernes 26 de junio de 2026, a 35 kilómetros al suroeste de #Balangonan, #Filipinas 🇵🇭, con una profundidad de 52.4 kilómetros (Fuente:… pic.twitter.com/3liFnMPjSk — Red Geocientífica de Chile (@RedGeoChile) June 26, 2026

A través de sus redes sociales, SENAPRED indicó que “SHOA señala que el sismo magnitud 6,7 registrado a las 07:35 horas no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, descartando cualquier amenaza para el litoral nacional.

#SenapredInforma

SHOA indica que sismo magnitud 6.7 registrado a las 07:35 horas a 86 kilómetros al sur de General Santos, Filipinas, NO reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile.

Más información en https://t.co/Opwl4MVE5k pic.twitter.com/tjiI6R9yr0 — SENAPRED (@Senapred) June 26, 2026

El nuevo movimiento telúrico ocurre mientras la atención internacional continúa centrada en la intensa actividad sísmica registrada en distintos puntos del mundo durante las últimas semanas, especialmente tras los devastadores terremotos que afectaron a Venezuela y el reciente sismo principal ocurrido en el sur de Filipinas.