Sismo de magnitud 6,7 remece el sur de Filipinas: SHOA descarta riesgo de tsunami para las costas de Chile
La Red Geocientífica de Chile entregó detalles en redes sociales.
Un sismo de magnitud 6,7 se registró la mañana de este viernes frente al sur de Filipinas, sin que se reportaran alertas de tsunami.
En Chile, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED) informó que, tras la evaluación del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA), el movimiento telúrico no representa peligro para las costas del país.
Según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el temblor ocurrió a las 07:35 horas de Chile, con epicentro a unos 86 kilómetros al sur de General Santos y una profundidad cercana a los 66 kilómetros.
La Red Geocientífica de Chile precisó que el evento corresponde a una réplica del terremoto de magnitud 7,8 que afectó a esa misma zona el pasado 8 de junio, por lo que solo se esperaban daños menores.
A través de sus redes sociales, SENAPRED indicó que “SHOA señala que el sismo magnitud 6,7 registrado a las 07:35 horas no reúne las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, descartando cualquier amenaza para el litoral nacional.
El nuevo movimiento telúrico ocurre mientras la atención internacional continúa centrada en la intensa actividad sísmica registrada en distintos puntos del mundo durante las últimas semanas, especialmente tras los devastadores terremotos que afectaron a Venezuela y el reciente sismo principal ocurrido en el sur de Filipinas.
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