Temblor se percibe en la zona norte de Chile hoy: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

En horas de la madrugada de este miércoles 24 de junio, un temblor se percibió en la zona norte de Chile.

Según detalló Centro Sismológico de la Universidad de Chile, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,4.

En tanto, su epicentro se ubicó a 39 kilómetros al norte de Calama, en la región de Antofagasta.

El sismo tuvo lugar a eso de las 22:17 horas, y también se percibió en localidades como San Pedro de Atacama, en la región de Antofagasta.