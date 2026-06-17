Copec baja hoy 17 de junio $100 por litro a todo Chile: la señal que vale adelantar la carga

Cada mañana, a las 9:00 am, miles de conductores en Chile revisan el Instagram de Copec esperando ver las 32 comunas del día. La campaña “Copec te apaña” lleva semanas acompañando a los chilenos con un beneficio diario de $100 menos por litro en gasolinas 93, 95 y 97, en distintas comunas del país.

Hoy el anuncio fue diferente. En lugar de las 32 comunas de siempre, Copec sorprendió a los conductores confirmando que el beneficio aplica en todo Chile. Todas las estaciones del país, sin excepción y sin necesidad de revisar ninguna lista.

La compañía eligió este miércoles 17 de junio para hacer su movimiento más amplio. De norte a sur, el beneficio es para todos: $100 menos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos, de 12:00 a 23:59 hrs., en cualquier estación Copec del país, con cualquier medio de pago y acumulable con otras promociones.

“Copec te apaña” ha acompañado a los chilenos este último tiempo dando distintos beneficios para ayudar a la gente a seguir moviéndose. Hoy esa promesa llega a su versión más amplia: todo el territorio nacional, al mismo tiempo, con el mismo beneficio.

Un beneficio en todo Chile al mismo tiempo no ocurre todos los días. Vale la pena adelantarse.