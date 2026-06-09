Temblor se percibe en el norte de Chile hoy martes: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Un temblor se registró en horas de la tarde de este martes 9 de junio en el norte de Chile.

Según información del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), el sismo se registró en la región de Coquimbo.

De acuerdo a la información entregada por el Centro Sismológico Nacional, el sismo tuvo una magnitud de 4,4° y el epicentro tuvo lugar a 18 kilómetros al norte de la ciudad de Punitaqui.

El temblor se percibió en las localidades de Ovalle, Monte Patria y Punitaqui.