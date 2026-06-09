Las 14 acusaciones que pesan sobre el “Catador” de Lugares que hablan: expareja lo funó en redes sociales

David Liempi, conocido como el “Catador” por su paso como camarógrafo en el recordado programa Lugares que hablan de Canal 13, está en el centro de una polémica luego de que su expareja, la periodista Paula Salas, lo denunciara públicamente a través de sus redes sociales.

En una extensa publicación, Salas detalló lo que describió como dos décadas de abuso, abandono y una doble vida paralela a su relación. La comunicadora explicó que se separó definitivamente de Liempi a mediados de abril pasado y que decidió alzar la voz con un propósito concreto: “Que nadie más confunda amor con abuso”.

“Nunca he sido de exponer mi vida privada en redes sociales, pero el silencio protege a los abusadores”, escribió la mujer al principio de las descripción del post.

Las 14 acusaciones de Paula Salas contra el “Catador”, su expareja

Según el relato publicado por la comunicadora, estas serían las imputaciones concretas:

Habría ejercido abuso “en todos los sentidos” durante más de 20 años de relación.

Habría abandonado a sus hijos.

Habría descuidado la educación de sus hijos, argumentando un sueldo insuficiente.

Habría mantenido una doble vida con distintas amantes.

Habría destinado su seguro de cesantía e indemnización a moteles y salidas con otras mujeres mientras estaba sin trabajo.

Habría vivido del ingreso de Salas durante períodos de cesantía.

La habría dejado con deudas superiores a $30 millones.

Ella habría contraído una deuda de $17 millones con la Universidad de Chile para financiar gastos vinculados a él.

Ella habría financiado el vehículo que él usaba, además de sus terapias y atención psiquiátrica.

Habría viajado por Chile con amantes mientras los hijos de ambos estaban enfermos.

Habría sostenido relaciones con mujeres de la misma edad que su hija mayor.

No habría estado presente en el parto de su hija menor.

No se comunicaría con sus hijos cuando viaja, pese a mantenerse en contacto con otras personas.

Habría ejercido manipulación psicológica, haciéndola sentir a ella responsable de los conflictos de la relación.

Ampliar