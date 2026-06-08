Lo mataron a puñaladas: confirman muerte de músico ganador del Grammy a los 35 años

El músico británico Talay Riley, nombre artístico de Mark Orabiyi, murió a los 35 años tras ser atacado con un arma blanca en el este de Londres.

El cantautor, ganador del Grammy, había trabajado en canciones para artistas como Dua Lipa, Zendaya, Khalid, H.E.R., Kehlani y FLO.

Según la Policía Metropolitana de Londres, Orabiyi fue encontrado durante la mañana del 5 de junio en el jardín de una propiedad en Rayleigh Road, Silvertown, con heridas cortopunzantes. Pese al trabajo de los equipos médicos, murió tras ser trasladado al hospital.

“Un amigo para muchos, un mentor, una inspiración y una luz en la vida de tanta gente”, definió Su hermano, el productor y compositor Michael Orabiyi, conocido como Scribz Riley.

El artista dejó una carrera marcada por colaboraciones con nombres relevantes del pop y el R&B.

Acorde a la BBC, la investigación sigue abierta. Una segunda víctima, un hombre de unos 20 años, también sufrió múltiples heridas, aunque la policía indicó que no serían de riesgo vital.

Tres personas fueron detenidas inicialmente bajo sospecha de asesinato: un hombre de 27 años quedó en libertad bajo fianza, mientras que un hombre de 24 y una mujer de 25 fueron liberados sin medidas adicionales.