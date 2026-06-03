Videojuegos y tragamonedas online: similitudes en el ocio en Chile

Uno de los fenómenos que más llama la atención en cuanto al ocio y entretenimiento online en Chile es la enorme similitud que existe entre los videojuegos y las tragamonedas de los casinos online; y en especial cómo las nuevas generaciones se convierten en el receptor primario de dos modelos digitales que prometen lo mismo: distracción rápida a través del móvil o celular.

Dos modelos de entretenimiento similares

Analizar las nuevas tendencias de ocio online en Chile es inevitable y basta comparar la frecuencia de uso que reciben tanto los videojuegos como los juegos y tragamonedas online. Pareciera que uno se complementa con el otro ya que la puerta de entrada siempre es la misma: el omnipresente acceso a internet por parte de una generación que vive hiperconectada.

Pero no es todo, ambas ofertas de entretenimiento digital parecen copiarse la una a la otra y ahora es común ver temáticas de apuesta en los videojuegos como también lo es (últimamente) observar los vistosos y llamativos gráficos e interactividad de los videojuegos, recreados a la perfección en tragamonedas y mesas de juego de los casinos online.

En múltiples sitios de apuesta o casinos online en Chile, ya es común encontrarte con varias tragamonedas que incluyen narrativas de superhéroes de videojuegos. Una prueba de ello la podrás encontrar en Playsala Casino que cuenta con un amplio catálogo de tragamonedas de acción basadas en superhéroes y protagonistas de videojuegos.

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Las estructuras de captación entre ambos modelos son las mismas mientras que el objetivo final parece tener una misma meta en común: captar a las nuevas generaciones bajo la promesa de que la diversión sin planeación y ultraveloz es asequible en cualquier momento y complementaria entre sí.

Principales medios de difusión

Los canales de YouTube siempre se han prestado para la promoción a través de celebridades o influencers. Estos personajes del entorno digital suelen subir contenido de videojuegos y narrar las múltiples partidas en las que participan mientras promocionan algún artículo o marca en especial.

Últimamente, podemos ser testigos de que estos influencers ahora se dedican a promocionar bonos e incentivos de los casinos online. Por su parte, los videojuegos también han empezado a añadir contenido relacionado con el mundo de las apuestas a sus temáticas y ya es frecuente encontrar historias donde los protagonistas acuden a un torneo de póker o donde el factor de las apuestas parece conducir la narrativa del videojuego.

Quizá el uso de factores subliminales es algo clave que estamos empezando a ver para que se produzca esa inevitable asociación entre los dos modelos de ocio que predominan en el entorno digital de Chile hoy día.

Accesibilidad desde tu smartphone o tablet

La interconectividad a la que estamos expuestos se presta para que en cualquier momento del día puedas tener acceso tanto a videojuegos que puedes jugar online como a múltiples sitios de casinos online, donde la juventud y las nuevas generaciones chilenas han encontrado el refugio perfecto para distraerse virtualmente y donde cantidad de ofertas en tragamonedas y juegos de casino, así como todo un arsenal de los más variados videojuegos, parecen ser el menú a la medida de una generación que se perfila totalmente codependiente de los dispositivos móviles o celulares.

Las generaciones más adultas también forman al día de hoy en Chile, un nicho importante en cuanto a este fenómeno, sobre todo en el sector de las apuestas online.

Pros y contras del entretenimiento por medio de tu celular

Se pueden enumerar bastantes pros y contras en cuanto a la similitud entre videojuegos y casinos online como nuevas formas de entretenimiento en Chile:

Pros

Amplia variedad de temas de dónde elegir.

Innovación constante de títulos tanto de videojuegos como de tragamonedas, juegos de casino y juegos de tipo crash.

Optimización de plataformas, ajustes y configuraciones.

Iniciación a lo inmersivo y envolvente.

Accesibilidad inmediata.

Llevar la diversión a todos lados (movilidad).

Socializar a través del juego recreativo online (videojuegos) o de las apuestas online (juegos de casino) a través de ventanas de chat integradas en ambos modelos.

Personalización y/o algoritmización de nuestros gustos y preferencias personales.

Contras

Iniciación al mundo de las apuestas de los menores de edad.

Creación de adicciones, pérdida de la realidad o problemas psicosociales a mediano y largo plazo.

Pérdida de capital, ahorros o dinero.

Pérdida de la atención a través de modelos ultraveloces de consumo digital.

Pérdida de contacto con el mundo real que nos rodea como resultado de una expansión del mundo virtual (evasión física del mundo real).

Afectación de tareas, deberes, horarios y trabajo.

Trastornos de sueño y obesidad por un uso desmedido de los dispositivos celulares sin salir de casa o mantenerse inactivo (sedentarismo).

Conclusión

Este artículo pretende iniciar un debate necesario entre los múltiples factores que afectan nuestro día a día en la sociedad digital e hiperconectada en la que vivimos y mostrar las evidencias que, a manera de pros y contras, harán que las decisiones tomadas en cuanto a tus opciones de entretenimiento digital, al menos se hagan con conocimiento de causa.

Por una parte, el entretenimiento online parece ser una buena opción (práctica, conveniente y con un alto nivel de accesibilidad a cualquier hora y desde cualquier sitio); pero por otra, el uso desmedido e incontrolado de tales ofertas, también puede derivar en problemas psicosociales a mediano y largo plazo.

Lo cierto es que la forma más segura de encontrar un balance para el uso de las nuevas tecnologías que todos tenemos a mano comienza, a menudo, con leer artículos como este; o bien investigar por cuenta propia los datos, estadísticas y porcentajes de uno de los fenómenos que más afecta a las generaciones chilenas de jóvenes y adultos, por igual.