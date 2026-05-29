Notebooks y tablets con descuentos reales: lo mejor en tecnología para el Cyber Day 2026

El Cyber Day 2026 se perfila como uno de los eventos de compras más competitivos de los últimos años en Chile, y la categoría de tecnología es, como siempre, una de las más disputadas.

El problema para muchos compradores no es la falta de ofertas, sino la sobreabundancia: demasiadas opciones, precios que suben y bajan, y la presión del tiempo jugando en contra. Hites apuesta este año por una propuesta clara en computación: marcas reconocidas, modelos concretos y descuentos que se notan en el bolsillo.

Notebooks: Lenovo, HP y Asus lideran la oferta

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La categoría de notebook es históricamente la más buscada en el Cyber Day y también donde los descuentos suelen ser más significativos. Hites presenta para este evento modelos de las tres marcas más vendidas del mercado chileno, con opciones que van desde equipos de entrada orientados al trabajo y estudio, hasta modelos con mayor potencia para usuarios que exigen más de su máquina.

Lenovo

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Lenovo consolida su posición como la marca de notebooks más vendida en Chile y llega al Cyber Day con una gama amplia que cubre distintos perfiles de usuario:

IdeaPad : la línea orientada a estudiantes y uso cotidiano, con procesadores actualizados y buena autonomía de batería. Ideal para quienes necesitan un equipo confiable sin pagar de más.

: la línea orientada a estudiantes y uso cotidiano, con procesadores actualizados y buena autonomía de batería. Ideal para quienes necesitan un equipo confiable sin pagar de más. ThinkPad : la opción para usuarios profesionales que priorizan durabilidad, teclado de calidad y rendimiento estable bajo carga de trabajo sostenida.

: la opción para usuarios profesionales que priorizan durabilidad, teclado de calidad y rendimiento estable bajo carga de trabajo sostenida. Legion: para quienes buscan rendimiento en gaming o aplicaciones exigentes, con tarjetas gráficas dedicadas y pantallas de alta tasa de refresco.

Los descuentos en Lenovo durante el evento pueden alcanzar rangos significativos, especialmente en modelos de la línea IdeaPad, que suelen concentrar las ofertas más agresivas.

HP

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HP mantiene una presencia fuerte en el mercado nacional gracias a la variedad de su catálogo y a la confianza de marca construida durante décadas. Para el Cyber Day 2026 destacan:

HP Pavilion : equilibrio entre precio y prestaciones, muy popular entre universitarios y profesionales jóvenes.

: equilibrio entre precio y prestaciones, muy popular entre universitarios y profesionales jóvenes. HP Victus : la apuesta de HP para el segmento gaming de entrada y medio, con diseño sobrio y precios más accesibles que otros equipos de la categoría.

: la apuesta de HP para el segmento gaming de entrada y medio, con diseño sobrio y precios más accesibles que otros equipos de la categoría. HP Laptop series: modelos ultradelgados orientados a la productividad y la movilidad, con buena integración de software y batería de larga duración.

Asus

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Asus completa el trío de marcas protagonistas con una propuesta que destaca especialmente en la relación calidad-precio:

Asus VivoBook : la línea más popular de la marca, con opciones para distintos presupuestos y un diseño cuidado que no luce como un equipo de gama baja.

: la línea más popular de la marca, con opciones para distintos presupuestos y un diseño cuidado que no luce como un equipo de gama baja. Asus ZenBook : para quienes buscan delgadez, pantallas OLED y un perfil más premium sin llegar al precio de un MacBook.

: para quienes buscan delgadez, pantallas OLED y un perfil más premium sin llegar al precio de un MacBook. Asus TUF Gaming: construcción robusta y componentes gaming con precio competitivo, una de las opciones más buscadas en el segmento.

¿Cuál elegir? Si tu uso principal es trabajo de oficina y navegación, cualquier IdeaPad o HP Pavilion de gama media te sirve bien. Si necesitas potencia para edición de video, diseño o gaming, apunta al Legion, Victus o TUF Gaming. Y si priorizas movilidad y batería, el ZenBook o un HP ultrabook son la opción más inteligente.

Tablets: el segmento que más creció en demanda

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La tablet dejó de ser un capricho para convertirse en una herramienta real de trabajo, estudio y entretenimiento. Hites presenta para el Cyber Day 2026 un catálogo que cubre desde opciones de entrada hasta modelos premium, con cinco productos que destacan por sobre el resto.

Las tablets se posicionan como uno de los productos más buscados del Cyber Day 2026. (Imagen referencial)

iPad 11″ Wi-Fi 128GB Plata — Apple

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El iPad de 11 pulgadas de Apple sigue siendo el estándar de referencia en tablets de consumo. Con el chip A16 Bionic, pantalla Liquid Retina de alta resolución y compatibilidad con Apple Pencil y Magic Keyboard, es una opción sólida tanto para quienes se mueven en el ecosistema Apple como para usuarios que simplemente quieren la mejor experiencia de uso en una tablet.

Pantalla: 11″ Liquid Retina

Almacenamiento: 128GB

Conectividad: Wi-Fi

Sistema: iPadOS actualizable

Color: Plata

Por qué comprarlo en el Cyber: El iPad rara vez baja de precio. El Cyber Day es una de las pocas instancias del año donde Apple permite a sus distribuidores aplicar descuentos reales sobre el precio de lista.

Galaxy Tab S10 FE 128GB Gris — Samsung

El Galaxy Tab S10 FE (Fan Edition) es la apuesta de Samsung para llevar las características de su línea premium S10 a un precio más accesible. Incluye soporte para S Pen, pantalla grande y conectividad con el ecosistema Samsung, lo que lo hace especialmente atractivo para usuarios de Galaxy.

Pantalla: 10.9″ TFT

Almacenamiento: 128GB

Incluye: soporte S Pen

Sistema: Android con One UI

Color: Gris

Por qué comprarlo en el Cyber: Es el punto de entrada más inteligente a la línea Galaxy Tab S, con descuentos que lo dejan en un rango de precio muy competitivo respecto a otras tablets Android de su nivel.

Galaxy Tab A11 64GB Gris — Samsung

Para quienes no necesitan una tablet de gama alta y buscan una opción funcional para entretenimiento, consumo de contenido y uso casual, el Galaxy Tab A11 es la alternativa más accesible del catálogo Samsung en Hites.

Pantalla: 11″ TFT

Almacenamiento: 64GB

Sistema: Android

Color: Gris

Por qué comprarlo en el Cyber: Es el modelo ideal para quienes quieren regalar una tablet, equipar a un estudiante o tener un segundo dispositivo en casa sin gastar de más. En el Cyber el precio baja lo suficiente como para ser una compra difícil de rechazar.

Honor Pad X9A 8+128GB 11.5″ Gris — Honor

Honor sorprende en esta edición del Cyber con el Pad X9A, una tablet que combina pantalla grande (11.5 pulgadas), buena cantidad de RAM (8GB) y 128GB de almacenamiento a un precio que compite directamente con modelos de gamas similares de marcas más establecidas.

Pantalla: 11.5″ LCD

RAM: 8GB

Almacenamiento: 128GB

Batería: de alta capacidad

Color: Gris

Por qué comprarlo en el Cyber: La relación RAM/almacenamiento/precio del Honor Pad X9A es difícil de igualar en su rango. Para quienes buscan una tablet Android con buena fluidez y pantalla generosa sin pagar precio de Samsung o iPad, esta es la opción a considerar.

Lenovo Tab Pro 256GB + Buds + Pen — Lenovo

El bundle más completo del catálogo de tablets en Hites para el Cyber Day. El Lenovo Tab Pro viene acompañado de auriculares Buds y un Pen de stylus, conformando un paquete orientado a productividad, toma de notas y creatividad digital.

Almacenamiento: 256GB

Incluye: Lenovo Buds + Lenovo Pen

Sistema: Android

Uso recomendado: trabajo, diseño, toma de notas

Por qué comprarlo en el Cyber: Es el único modelo que ofrece el paquete completo (tablet + audífonos + lápiz) en una sola compra. Para quienes quieren una tablet productiva sin tener que comprar accesorios por separado, el valor del bundle durante el Cyber es difícil de superar.

Guía rápida: ¿qué tablet conviene según tu perfil?

Perfil Opción recomendada Usuario Apple / ecosistema iOS iPad 11″ Wi-Fi 128GB Usuario Samsung Galaxy Galaxy Tab S10 FE Uso casual / regalo / estudiante Galaxy Tab A11 64GB Máxima relación precio-pantalla Honor Pad X9A 8+128GB Productividad y trabajo creativo Lenovo Tab Pro 256GB + Buds + Pen

Consejos para comprar tecnología en el Cyber Day sin equivocarte

El Cyber Day en tecnología puede ser una trampa si no vas con la cabeza fría. Acá van algunos consejos concretos: