Uno Salud Dental cumple 15 años: la red en la que más de 2 millones de chilenos han confiado su sonrisa

Quince años no se cumplen solos. Se construyen consulta a consulta, sonrisa a sonrisa; respondiendo con una atención de calidad a la confianza que millones de pacientes le han depositado.

Eso es lo que celebra hoy Uno Salud Dental: una trayectoria que comenzó con la convicción de que la odontología de calidad debía ser asequible para todos en Chile, tanto geográfica como económicamente. Hoy, esa convicción se traduce en 100 clínicas a lo largo del país y más de 2 millones de pacientes que han transformado su salud dental.

El acceso a la odontología en Chile ha operado históricamente bajo la lógica del “mañana”. Los elevados costos y la concentración de especialistas en zonas de mayor poder adquisitivo dejaban a gran parte de la población postergando su bienestar.

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Uno Salud Dental llegó para romper ese ciclo, con cirujanos dentistas generales y especialistas altamente calificados, insumos de primer nivel, tecnología de vanguardia, una oferta integral en cada clínica (todas las especialidades y toma de radiografías en el mismo local), y generando convenios con diversas instituciones que permiten el acceso a descuentos y beneficios.

Para celebrar este hito, la compañía lanza beneficios especiales en ortodoncia e implantes — los dos tratamientos que más se postergan en Chile — como una invitación concreta a quienes todavía no se han elegido. Porque si hay un momento para elegir una mejor calidad de vida, es ahora.

Este aniversario es un reconocimiento a los pacientes que confiaron, a los profesionales que se comprometen día a día y a quienes trabajan en cada clínica para ofrecer una mejor experiencia. Uno Salud Dental celebra 15 años con nuevos proyectos en carpeta y el mismo propósito de siempre: cuidar la salud dental y la sonrisa de todo Chile.