Qué tener en cuenta al elegir parkas: materiales, relleno y resistencia al frío

Guía práctica para elegir parkas según el clima, el tipo de relleno y el uso que les darás esta temporada de frío.

El invierno llega y con él la pregunta de siempre: ¿Cómo abrigarse bien sin renunciar al estilo? No todas las parkas son iguales y entender qué las diferencia puede ayudarte a tomar una decisión mucho más inteligente antes de comprar.

El material interior es lo que determina cuánto calor retiene la prenda. Hay dos grandes grupos, y cada uno tiene su contexto ideal:

Plumón natural: es el más liviano y eficiente en climas secos y fríos. Ocupa poco espacio, abriga mucho y dura años con el cuidado correcto. Su punto débil es que pierde eficacia cuando se moja. Fibra sintética: resiste mejor la humedad, se seca más rápido y suele ser más accesible económicamente. Es ideal para días de lluvia o ambientes con mucha variación de temperatura. Rellenos híbridos: combinan lo mejor de ambos mundos. Ofrecen buen aislamiento en seco y no colapsan frente a la humedad, lo que los hace muy versátiles para el clima chileno.

La silueta también cumple una función práctica. Una parka larga cubre más superficie corporal y protege mejor contra el viento, especialmente en zonas de frío intenso o días de lluvia. Las versiones sin mangas, en cambio, son perfectas para la media estación o para usarlas como capa intermedia bajo un abrigo más ligero.

Si tu rutina incluye trayectos a pie o mucho movimiento, la opción sin mangas te da mayor libertad. Si priorizas el abrigo total, el modelo largo es el aliado más confiable.

Este es uno de los aspectos que más se pasa por alto. Hay una diferencia importante entre una tela que repele el agua y una que es verdaderamente impermeable. El tratamiento repelente hace que las gotas resbalen, pero no resiste la presión de una lluvia intensa. La impermeabilidad real viene de membranas interiores que bloquean el paso del agua sin sacrificar la transpirabilidad.

Para uso urbano cotidiano, una protección básica puede ser suficiente. Pero para climas del sur o días de lluvia persistente, conviene buscar una prenda con mayor nivel técnico.

El entorno donde vives o te mueves debería guiar tu elección tanto como el diseño:

Clima frío y seco: el plumón es la mejor opción. Abriga sin pesar y permite una silueta más estilizada. Clima húmedo o lluvioso: las parkas con relleno sintético y exterior impermeable son más prácticas y fáciles de mantener. Clima variable o ciudad: los modelos híbridos o acolchados con tela exterior tratada ofrecen versatilidad para adaptarse a los cambios del día.

Una buena parka puede acompañarte varias temporadas si le das el mantenimiento adecuado. Evita los suavizantes al lavarla, ya que dañan las membranas y el relleno. Guárdala colgada, no comprimida, para preservar la estructura interior. Si la prenda tiene tratamiento repelente, puedes reactivarlo con calor después de cada lavado.

Con esas atenciones básicas, la inversión se amortiza sola. Revisar el estado de las costuras al inicio de cada temporada también ayuda a detectar desgaste antes de que el frío haga su aparición.

La parka ideal depende de dónde vas, qué actividades haces y cuánto frío sientes. Si tienes dudas sobre qué modelo se adapta mejor a ti, explorar una selección amplia de parkas es el mejor punto de partida para encontrar la combinación justa de abrigo, diseño y funcionalidad.