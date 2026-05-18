¿Cómo reducir costos y lograr ahorro energético?

La forma en que una empresa gestiona sus suministros eléctricos tiene un efecto directo sobre sus costos operacionales.

No se trata solo de consumir menos: también influye qué tarifa tienes contratada, cómo negociaste ese contrato y si las condiciones siguen siendo convenientes para tu operación actual.

Muchas organizaciones industriales pasan años bajo una misma tarifa sin evaluar si sigue siendo adecuada para su perfil de consumo. Esa inercia puede generar costos innecesarios, aunque no aparezcan claramente identificados en la factura mensual.

Hay tres aspectos tarifarios que conviene revisar periódicamente:

1. La estructura de cargos por potencia y energía, que varía según el tipo de tarifa y puede penalizar consumos concentrados en pocas horas del día.

2. Los cargos por exceso de demanda, que aparecen cuando la operación supera el límite contratado y generan sobrecostos recurrentes.

3. Las condiciones de indexación, que determinan cómo cambia el precio frente a variaciones del mercado energético o de otros índices asociados.

Negociar el contrato de suministro no es algo reservado para grandes corporaciones. Las empresas con consumos medianos también pueden obtener mejores condiciones si conocen bien su perfil de demanda.

Los factores que más influyen son:

El volumen y la estabilidad del consumo, ya que una demanda predecible mejora el poder de negociación frente a un comercializador. La duración del contrato, porque los acuerdos de mayor plazo suelen ofrecer precios más competitivos si incorporan cláusulas de revisión. El origen de la energía, considerando que los contratos con suministro renovable suelen entregar mayor estabilidad al depender menos de combustibles fósiles.

Según datos del Ministerio de Energía de Chile, en su Reporte de Resultados Sistema Estado Verde 2025, entre 2017 y 2025, las organizaciones que implementaron sistemas de monitoreo activo redujeron su intensidad energética en promedio un 13.4 %.

Menos consumo sobre la misma base tarifaria implica menos gasto sin necesidad de renegociar el contrato.

Gestionar activamente el consumo implica detectar en qué horarios y equipos se concentra la mayor demanda. Aplicar mantenimiento preventivo, modernizar equipos obsoletos y mover ciertos procesos hacia horarios de menor costo puede generar ahorros concretos.

No siempre es evidente cuándo revisar o cambiar las condiciones de suministro. Sin embargo, algunos indicadores merecen atención antes de que el impacto económico aumente.

Entre las señales más comunes están:

Facturas con cargos frecuentes por exceso de demanda, señal de que el límite contratado ya no refleja el consumo real. Variaciones bruscas en el monto mensual sin cambios relevantes en la producción, lo que puede indicar alta exposición al mercado spot. Contratos sin cláusulas de revisión periódica, que dificultan ajustar condiciones frente a cambios operacionales o del mercado.

Renovables y previsibilidad financiera

Elegir un suministro eléctrico 100 % renovable también puede funcionar como una herramienta de gestión financiera.

Al desligar parte de la tarifa de los precios internacionales del gas y el carbón, las empresas ganan mayor previsibilidad para planificar a largo plazo.

En un mercado como el chileno, con alta participación de energías limpias, acceder a condiciones competitivas y estables es una posibilidad concreta