Papa Johns continúa su expansión por Chile: inauguró su tienda número 172 en Puente Alto

Este jueves 23 de abril, Papa Johns llevó a cabo la inauguración de su tienda número 172 a nivel nacional en la comuna de Puente Alto, en la región Metropolitana.

A través de la nueva apertura en la capital, desde la empresa reafirman su compromiso de acercar la mejor experiencia a más consumidores a lo largo del territorio nacional.

“La inauguración de nuestra tienda número 172 representa un hito fundamental en Papa Johns, porque no solamente es la inauguración de una nueva sede, sino que es la consolidación de nuestra presencia en Puente Alto”, manifestó Karina Coya, gerente de operaciones de Papa Johns Chile.

La tienda representa el quinto local de la compañía en Puente Alto y en ese sentido, Coya explicó que “nuestros vecinos son una comunidad activa, dinámica y por lo mismo buscamos siempre estar cerca de ellos”.

“En esta tienda nuestros clientes se pueden encontrar con lo mismo que tenemos en todos los locales de Arica a Punta Arenas. Productos de calidad, de excelencia, un servicio cercano, gente altamente capacitada y por supuesto siempre los mejores ingredientes y las mejores pizzas”, agregó la ejecutiva.

Cabe destacar que la empresa viene experimentando un crecimiento sostenido en los últimos años, con aperturas de nuevas sucursales en distintas localidades del país. Desde ciudades del norte, pasando por Santiago y hasta el extremo sur.