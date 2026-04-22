La empresa que más ganó en la portabilidad móvil: sumó más de 1 millón de clientes el último año

¿Quién gana en el competitivo mundo de la telefonía móvil? En un mercado que registra cerca de 3 millones de portaciones al año, Claro Chile arrancó el 2026 con cuentas favorables: ya acumula un millón de clientes que le prefirieron en un año y saca ventaja por sobre su competencia.

En los dos primeros meses de 2026, la compañía de capitales mexicanos recibió 34.861 portaciones netas, mientras sus tres competidores directos no logran acercarse a esa cifra. De esta manera, consolida la preferencia de los usuarios por 18 meses consecutivos.

En 2025, Claro cerró el año como líder absoluto de portabilidad, con 476.391 portaciones netas, siendo la única compañía con saldo positivo en el balance anual. Entel perdió 166.296 líneas y Movistar, 193.245, según los datos publicado por Subtel.

Datos históricos

Desde el inicio de la portabilidad móvil en marzo de 2012, y hasta el 28 de febrero 2026, se han portado más de 41 millones (41.254.267) de números móviles. En el total, Claro es la empresa que más clientes ha recibido de otras empresas, con 10.483.332.

En lo que va de 2026, las compañías móviles con portaciones netas positivas son Claro (23.879) y Mundo (1.129), mientras que Movistar (-17.188); Entel (-3.184) y WOM (-3.023) tuvieron más clientes que se fueron que los que llegaron.

“Estos resultados muestran que cuando una compañía invierte, mejora su red y pone al cliente al centro, eso finalmente se nota. Hoy Claro es una empresa a la que todos se están cambiando. Más de un millón de clientes nos han preferido, lo que representa haber llenado 50 estadios Claro Arena“, señaló Nicolás Sabando, director de Mercado de Personas de Claro Chile.