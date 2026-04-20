Transelec: ¿Qué hace realmente una empresa de transmisión eléctrica?

Al encender una luz o cargar el celular, pocas veces se piensa en todo el sistema que hay detrás. La energía recorre un largo camino desde las centrales donde se produce hasta los hogares, industrias y ciudades donde se utiliza.

En ese recorrido, existen tres segmentos: generación, transmisión y distribución. Entender qué se hace en cada uno es clave para comprender el rol que cumple una empresa como Transelec.

Generar, transportar y distribuir: las tres etapas del Sistema Eléctrico Nacional

La generación es el punto de partida. Aquí se produce la electricidad, ya sea a partir de fuentes renovables como el sol y el viento o de otros mecanismos.

Luego viene la transmisión, que es donde entra Transelec . Su función es transportar grandes volúmenes de electricidad a largas distancias, utilizando líneas de alta tensión que recorren el país.

Finalmente, la distribución es la etapa que lleva la energía hasta los usuarios finales, como casas, comercios y pequeñas empresas, a través de redes de menor escala.

¿Por qué es tan importante la transmisión eléctrica?

La generación de energía no siempre ocurre cerca de los lugares donde se consume. Por ejemplo, muchas plantas solares están en el norte de Chile, mientras que gran parte del consumo está en la zona central.

Aquí es donde la transmisión cumple un rol clave: actúa como un gran enlace que permite mover grandes cantidades de energía de un punto a otro de forma eficiente y segura.

Sin esta red, la electricidad no podría llegar a millones de personas ni sostener el funcionamiento de industrias o servicios básicos.

El rol de Transelec en el sistema eléctrico

Transelec es una de las principales empresas de transmisión eléctrica en Chile. Su trabajo consiste en construir, operar y mantener una extensa red de líneas y subestaciones que forman parte del Sistema Eléctrico Nacional.

Esto implica asegurar que la energía fluya de manera continua, estable y segura, incluso cuando hay cambios en la generación o en la demanda.

Para lograrlo, la empresa trabaja en la operación, monitoreo y mantenimiento constante de la infraestructura, además de participar en licitaciones de nuevas obras que permitan responder al crecimiento del sistema.

Un rol esencial

Transmitir electricidad no es solo mover energía. Es también operar y mantener un sistema dinámico de líneas y subestaciones, donde la oferta y la demanda deben estar en equilibrio en todo momento.

Por eso, la transmisión eléctrica requiere coordinación, tecnología y equipos especializados que permitan reaccionar rápidamente ante cualquier cambio.

DBenitostock Ampliar

Además, con el aumento de las energías renovables, este desafío se ha vuelto aún más complejo, exigiendo sistemas más flexibles y resilientes.

Y es que, a diferencia de otras áreas del sistema eléctrico, la transmisión suele ser menos visible para las personas. Sin embargo, su impacto es directo en la vida cotidiana.

Gracias a este sistema, la energía puede recorrer cientos o miles de kilómetros de forma segura, permitiendo que funcione todo lo que depende de la electricidad.