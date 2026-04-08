VIDEO. ¿Por qué el respaldo de Chile a reclamo de Argentina por Malvinas es problemático? Esto dice la abogada internacionalista Paz Zárate
La abogada explica las implicancias de la declaración conjunta entre Chile y Argentina firmada esta semana, en la que nuestro país refuerza el respaldo al reclamo sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
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