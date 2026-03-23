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Metro de Santiago restablece frecuencia de trenes en Línea 4 y 5: así funciona el servicio

Desde la empresa entregaron más antecedentes del problema en sus redes sociales.

Juan Castillo

Metro de Santiago restablece frecuencia de trenes en Línea 4 y 5: así funciona el servicio

Metro de Santiago restablece frecuencia de trenes en Línea 4 y 5: así funciona el servicio / Agencia Uno

En horas de la mañana de este lunes, el Metro de Santiago había reportado un retraso en la frecuencia de trenes de dos líneas del servicio.

Según detalló en sus redes sociales, la red subterránea de transporte se encontraba operando de forma parcial en la Línea 4 y Línea 5.

“Informamos que Línea 4 y Línea 5 se encuentran con retraso en su frecuencia habitual”, señalaron.

En ese sentido, y tras una hora de problemas, el Metro de Santiago normalizó la frecuencia de trenes en las líneas afectadas, por lo que toda la red se encuentra disponible.

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