Cuando el producto no está o sobra en la tienda: el problema del retail que afecta a los consumidores / Diego Martin

La gestión de inventarios se ha transformado en uno de los principales desafíos para el retail en Chile.

En un contexto marcado por mayor presión financiera y condiciones de financiamiento aún restrictivas, las empresas están revisando con mayor detalle cómo planifican la reposición y distribución de sus productos para evitar pérdidas y mejorar su eficiencia operativa.

Según estimaciones del sector, entre un 6% y un 10% de las ventas del retail se pierde debido a quiebres de stock, es decir, cuando un producto no está disponible en el momento en que el consumidor quiere comprarlo. Al mismo tiempo, el exceso de inventario puede llegar a inmovilizar hasta un 20% del capital operativo de las compañías, generando un impacto directo en su liquidez.

Planificación con datos: la estrategia que gana terreno en el retail

Especialistas apuntan a que una de las principales causas de estos desbalances es que las decisiones de abastecimiento muchas veces siguen basándose en estimaciones poco integradas entre distintas áreas de la empresa. Esto puede provocar diferencias entre lo que realmente demanda el mercado y la disponibilidad de productos en tiendas o centros de distribución.

El docente de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y socio de Demafront, Sergio Flores, explica que las compañías más eficientes han comenzado a incorporar herramientas analíticas avanzadas para mejorar sus procesos de planificación. En ese sentido, señala que “las compañías que logran un mayor equilibrio entre sus objetivos comerciales y financieros son aquellas que utilizan modelos analíticos predictivos y prescriptivos para proyectar la demanda y planificar sus inventarios”.

Estas tecnologías permiten integrar información histórica de ventas, patrones estacionales, promociones y comportamientos de compra para generar proyecciones más precisas. Con ello, las empresas pueden anticipar la demanda, optimizar la reposición de productos y mejorar la coordinación entre tiendas, centros logísticos y equipos comerciales.

Otro aspecto clave es la coordinación interna. Cuando las áreas comerciales, logísticas y financieras trabajan con indicadores compartidos y proyecciones comunes, las decisiones de abastecimiento tienden a ser más coherentes con los objetivos del negocio. Esto permite reaccionar con mayor rapidez frente a cambios en el consumo o eventos inesperados del mercado.

En un escenario cada vez más competitivo, la capacidad de anticipar el comportamiento de los clientes y gestionar los inventarios con mayor precisión se está convirtiendo en una ventaja estratégica para las empresas del sector.