4 componentes críticos y normativa para instalación domiciliaria segura / Pexels

Si percibes olor a plástico quemado o luces que parpadean sin motivo, tu instalación eléctrica podría estar en riesgo.

Recuerda: la seguridad del hogar no depende solo del confort, sino de usar materiales adecuados y alineados con la normativa vigente.

Conocer los componentes del sistema y saber elegirlos en una ferretería eléctrica confiable te permite exigir instalaciones seguras y duraderas.

El nuevo estándar de seguridad con la normativa RIC: 4 aspectos y componentes críticos

Chile actualizó su normativa eléctrica con el Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica (RIC), reemplazando normas antiguas.

El cambio responde al mayor consumo tecnológico en los hogares y busca reducir riesgos con materiales más seguros, mayor fiscalización y responsabilidades definidas para los instaladores.

Garantiza instalaciones seguras para las personas.

Exige materiales con resistencia certificada al fuego.

Regula el funcionamiento de los equipos de protección.

Obliga a trabajos realizados por personal autorizado.

1. Selección del conductor de cobre adecuado

Los cables distribuyen la energía del hogar y el cobre sigue siendo el material más eficiente.

Una sección insuficiente puede causar sobrecalentamiento y dañar el aislamiento, aumentando el riesgo de incendio.

La normativa fija secciones mínimas según cada circuito:

Usa conductores de al menos 1,5 mm² para iluminación.

Instala cables de 2,5 mm² en enchufes de uso general.

Considera alimentadores de 4,0 mm² desde el medidor al tablero.

Prefiere cables libres de halógenos en espacios concurridos.

2. Canalizaciones y accesorios de ferretería eléctrica

Las canalizaciones protegen los conductores de golpes, humedad y fuego, además de ordenar la instalación.

Elegir tubos y molduras adecuados evita daños estructurales y emisión de humos tóxicos, cumpliendo un rol clave en la seguridad.

Emplea tubería rígida de PVC autoextinguible en instalaciones embutidas.

Asegura puesta a tierra en bandejas metálicas.

Usa molduras plásticas resistentes al impacto en montajes sobrepuestos.

Instala ductos estancos en zonas subterráneas o expuestas al agua.

3. Dispositivos de protección en el tablero general

El tablero es el centro de control de la instalación. Considerando que una parte importante de los incendios domésticos tiene origen eléctrico, contar con protecciones adecuadas es fundamental.

Los interruptores automáticos protegen los cables, mientras que los diferenciales resguardan a las personas.

Instala un interruptor general de corte total.

Protege los enchufes con diferenciales de 30 mA.

Coordina la capacidad del automático con la sección del cable.

Verifica su funcionamiento usando el botón de prueba periódicamente.

4. Puesta a tierra y seguridad en zonas húmedas

La puesta a tierra permite desviar corrientes de fuga y activar correctamente los diferenciales.

En baños y cocinas, donde el agua reduce la resistencia del cuerpo, las exigencias son mayores para evitar descargas graves.

Entierra el electrodo de tierra a al menos 0,5 metros.

Usa conductor de tierra mínimo de 4 mm².

Respeta distancias de seguridad en zonas de ducha.

Exige equipos con grado de protección IP adecuado.

Importancia de la certificación y el Sello SEC

Optar por materiales certificados es esencial para evitar productos falsificados o de baja calidad.

El Sello SEC, verificable mediante código QR, confirma que el componente fue ensayado bajo estándares oficiales de seguridad térmica y mecánica.

Escanea el QR para validar origen y trazabilidad.

Rechaza cables sin certificación de cobre puro.

Evita el uso permanente de alargadores.

Compra solo en comercio formal y establecido.

Hacia un consumo energético responsable y protegido

Mantener una instalación eléctrica bajo norma es clave para la seguridad del hogar. Desde el cableado hasta el tablero, cada decisión reduce riesgos y previene accidentes.

Optar por materiales certificados en una ferretería eléctrica especializada y trabajar con técnicos autorizados asegura una protección efectiva a largo plazo.