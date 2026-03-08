Investigan doble parricidio frustrado en Pirque

Un grave caso de violencia intrafamiliar es investigado en la comuna de Pirque, luego de que dos menores de 8 y 13 años resultaran heridos tras ser atacados con un arma cortante por su propio padre. El hecho ocurrió durante la tarde del 7 de marzo y es indagado como un doble parricidio frustrado.

Según informó la Policía de Investigaciones de Chile, detectives de la Brigada de Homicidios Sur y peritos del Laboratorio de Criminalística realizaron diligencias en el lugar tras recibir la instrucción de la Fiscalía Metropolitana Sur. En el sitio del suceso se registraron cuatro personas lesionadas, entre ellas los dos menores.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hombre habría atacado a sus hijos con un cuchillo motivado por conflictos con su ex pareja y en medio de celos, pese a que previamente ya habría emitido amenazas de muerte contra ellos.

Familiares que se encontraban en el domicilio lograron intervenir y auxiliar a los niños. Posteriormente, el presunto agresor se autolesionó en el cuello y fue trasladado al Hospital Sótero del Río, donde permanece hospitalizado, estable y en calidad de detenido.

Los menores recibieron atención médica y fueron dados de alta durante la tarde. El caso continúa bajo investigación para esclarecer completamente la dinámica del ataque ocurrido en la comuna.