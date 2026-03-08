;

Investigan doble parricidio frustrado en Pirque

Dos niños resultaron heridos tras ser atacados con un arma cortante por su padre, quien ya habría emitido amenazas de muerte contra ellos.

Verónica Villalobos

Detención PDI

Detención PDI / Francisco Castillo

Un grave caso de violencia intrafamiliar es investigado en la comuna de Pirque, luego de que dos menores de 8 y 13 años resultaran heridos tras ser atacados con un arma cortante por su propio padre. El hecho ocurrió durante la tarde del 7 de marzo y es indagado como un doble parricidio frustrado.

Según informó la Policía de Investigaciones de Chile, detectives de la Brigada de Homicidios Sur y peritos del Laboratorio de Criminalística realizaron diligencias en el lugar tras recibir la instrucción de la Fiscalía Metropolitana Sur. En el sitio del suceso se registraron cuatro personas lesionadas, entre ellas los dos menores.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hombre habría atacado a sus hijos con un cuchillo motivado por conflictos con su ex pareja y en medio de celos, pese a que previamente ya habría emitido amenazas de muerte contra ellos.

Familiares que se encontraban en el domicilio lograron intervenir y auxiliar a los niños. Posteriormente, el presunto agresor se autolesionó en el cuello y fue trasladado al Hospital Sótero del Río, donde permanece hospitalizado, estable y en calidad de detenido.

Los menores recibieron atención médica y fueron dados de alta durante la tarde. El caso continúa bajo investigación para esclarecer completamente la dinámica del ataque ocurrido en la comuna.

Contenido patrocinado

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

¡Vuelve el GuauFest 2026! El parque de diversiones para perros más grande de Latinoamérica: Revisa los descuentos disponibles

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

8M 2026: ¿Qué piensan las mujeres en Chile?

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Billboard publica ranking de las mejores bandas de rock latino de la historia: cuatro chilenas aparecen en la lista

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

Predicciones Chile 2026: este es el signo del zodiaco que estará más fertil durante marzo

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

De la piel al cabello: Los beneficios del aceite de rosa mosqueta

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

Confirman concierto de Arcángel en Chile este 2026: fecha, dónde y cómo comprar entradas

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

¡Daniel Craig cumple 58 años! Repasamos la carrera del actor que redefinió a James Bond

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Ciudad, nostalgia y post punk: La Tragedia lanza su disco “Retrato”

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: &#039;Mucha cosa...&#039;

Latife Soto lanza potente predicción sobre gobierno de José Antonio Kast y genera preocupación: 'Mucha cosa...'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad