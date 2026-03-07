Marcha 8M en Santiago: revisa los desvíos de tránsito para este domingo

Santiago

Una serie de desvíos de tránsito se implementarán este domingo en el centro de la capital con motivo de las actividades por el Día Internacional de la Mujer. Las modificaciones comenzarán cerca de las 08:00 horas y se concentrarán en sectores de Santiago, Providencia y Recoleta.

Según informó Carabineros de Chile, las medidas buscan resguardar el desarrollo de las manifestaciones convocadas para la jornada, además de ordenar el tránsito en los principales ejes que conectan el centro de la ciudad.

Para quienes se desplacen hacia el poniente, el tránsito estará habilitado por Salvador, Francisco Bilbao, Curicó, Tarapacá, Vidaurre, Sazié y Arica. En tanto, para quienes circulen hacia el oriente, las alternativas consideradas son Blanco Encalada, avenida Manuel Matta y Seminario.

Entre las vías que presentarán restricciones o cortes se encuentran Independencia, Balmaceda, Santo Domingo, Recoleta, San Antonio, Curicó, Tarapacá, Ejército y Blanco Encalada, entre otras arterias del sector céntrico.

Las autoridades también advirtieron que la locomoción colectiva presentará modificaciones en sus recorridos durante la jornada, por lo que se recomienda planificar los desplazamientos con anticipación.