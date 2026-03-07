Diputados de RN anuncian indicaciones para “modificar seriamente” el proyecto de conmutación de penas

El diputado y jefe de la bancada de Renovación Nacional, Diego Schalper, manifestó que la colectividad coincide con los fundamentos humanitarios que subyacen al proyecto, especialmente en lo relativo a personas privadas de libertad que padecen enfermedades terminales.

Citando planteamientos del padre Fernando Montes, el legislador enfatizó que la sanción penal no debe constituir un acto de venganza, sino que debe responder a estándares mínimos de humanidad.

No obstante, Schalper fue enfático en señalar que el diagnóstico de su bancada respecto al texto final que salió del Senado es “muy crítico”. Según explicó, el parlamentario se encuentra coordinando acciones con el senador Rodrigo Galilea para introducir cambios que modifiquen de manera profunda el contenido de la propuesta legislativa.

“Hemos tomado la decisión de que el lunes vamos a anunciar indicaciones muy sustantivas que van a modificar seriamente el contenido del proyecto”, afirmó Schalper.

Desde RN indicaron que estas indicaciones apuntarán a los aspectos centrales del articulado para evitar que errores en el texto desvirtúen el propósito original de la norma.