Choque y volcamiento en Ruta 5 Sur deja tres lesionados

Santiago

Un accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este sábado dejó tres personas lesionadas en la Ruta 5 Sur, a la altura del kilómetro 30 en dirección al sur. El hecho involucró a dos vehículos menores que colisionaron y terminaron volcados tras el impacto.

Según informó Carabineros de Chile, el siniestro ocurrió cerca de las 00:50 horas y obligó a la concurrencia de equipos de emergencia. A raíz del choque, tres personas resultaron lesionadas, aunque hasta ahora no se ha confirmado la gravedad de sus heridas.

El subteniente Carlos Ayala, oficial de ronda de tránsito, señaló que el conductor de uno de los vehículos fue detenido por presunta conducción en estado de ebriedad. Las pruebas respiratorias realizadas en el lugar habrían arrojado inicialmente 1,8 gramos de alcohol por litro de sangre y posteriormente 1,4 gramos.

El automóvil que sufrió mayores daños transportaba a un grupo familiar compuesto por tres adultos. Dos de ellos fueron trasladados al Hospital San Luis de Buin, mientras que la mujer fue derivada al Hospital Barros Luco.

Las autoridades indicaron que la dinámica exacta del accidente continúa bajo investigación.