Empresa de seguridad Verisure Chile lanza campaña con Manuel Pellegrini como rostro

Verisure Chile, compañía especializada en soluciones de seguridad para hogares y negocios, anunció que Manuel Pellegrini será el rostro de su campaña televisiva durante 2026.

La elección responde a una afinidad natural entre la trayectoria del entrenador chileno y los atributos que la compañía representa en el país: liderazgo sólido, experiencia, visión de largo plazo y consistencia en la toma de decisiones.

Al respecto, Gonzalo Ladeira, Director de Marketing de Verisure Chile, comentó que la participación de Manuel Pellegrini responde a una afinidad natural con los valores de la compañía. “Manuel representa seriedad, preparación y una mirada estratégica que trasciende. Esos mismos principios son los que guían nuestro trabajo diario y se alinean con la forma en que entendemos la seguridad: anticipación, tecnología y respaldo permanente para nuestros clientes”, explicó.

Propuestas y soluciones

De acuerdo con el último estudio de Kantar, Verisure Chile es la compañía de alarmas monitoreadas más utilizada por los hogares chilenos y además elegida producto del año 2026.

En paralelo, la empresa continúa fortaleciendo su propuesta de valor mediante el desarrollo de soluciones que combinan tecnología y acompañamiento de profesionales expertos 24/7.

Entre ellas destacan ZeroVision, sistema que emite una densa niebla para bloquear la visibilidad ante una intrusión; PreSense, una tecnología que integra inteligencia artificial orientada a la detección de señales de intrusión; y Sentinel, un servicio de anti-intrusión que permite identificar los intentos de inhibición de señales y activar protocolos desde la Central Receptora de Alarmas (CRA).