Las “funas feministas” en la jurisprudencia: la reafirmación del Estado de Derecho / Freepik

En los últimos años, la “funa”, según Ewald Meyer Bustos, abogado penalista del estudio jurídico Abogaley, se ha instalado como forma de denuncia social, muchas veces superponiéndose a los mecanismos institucionales de resolución de conflictos con relevancia jurídica.

Afirma que las redes sociales, marcadas por la inmediatez y la fragmentación de la información, configuran lo que Byung-Chul Han denomina “la sociedad de la adicción”: un entorno donde el estímulo constante favorece relatos breves, impactantes y fáciles de consumir.

El problema radica en que estas publicaciones, por regla general, impiden al interpelado exponer su versión y defenderse frente a calificativos como “maltratador”, “violador”, “machista”, “narcisista” o “violento”.

Se difunde una porción de la realidad, acompañada de supuestas evidencias compartidas con seguidores que no actúan como observadores imparciales.

Por eso, la asesoría de un abogado penalista es necesaria para analizar si una publicación puede constituir injurias o calumnias, dado que ambos delitos están regulados en el Código Penal.

Honor, reputación y juicio social

Meyer Bustos aborda que desde la perspectiva jurídica, el honor constituye uno de los bienes más complejos de abordar en sede penal y constitucional.

Cada persona forma parte de comunidades laborales, profesionales, deportivas o religiosas con la expectativa legítima de no ser excluida mediante imputaciones públicas sin sustento judicial.

La “funa” genera un juicio social de reproche generalizado sin la legitimidad del sistema diseñado para investigar y sancionar. El algoritmo amplifica la acusación y reproduce el contenido sin verificar su veracidad.

La sentencia que fijó un límite

El 5° Juzgado de Garantía de Santiago condenó por injurias graves reiteradas a una mujer que publicó en TikTok e Instagram que su expareja era “abusador”, “violento” y que la obligaba a mantener relaciones sexuales.

El tribunal impuso 61 días de reclusión menor en su grado mínimo y la pena accesoria de suspensión de cargo u oficio público durante la condena.

La defensa sostuvo que la intención era “compartir su experiencia” para informar sobre violencia de género. Sin embargo, el tribunal estableció que la imputación pública de delitos en redes sociales puede generar responsabilidad penal.

Con la entrada en vigencia de la ley N° 21.675, que establece medidas para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, se refuerza que existen canales institucionales para denunciar hechos constitutivos de delito.

El Estado de Derecho establece procedimientos, reglas de prueba y derecho a defensa. La jurisprudencia reciente confirma que la libertad de expresión convive con límites jurídicos y que la protección de la honra mantiene plena vigencia, también en el entorno digital.

La vía institucional frente a la exposición digital

En la experiencia del estudio jurídico Abogaley, Ewald asegura que les toca lidiar a diario con casos en que la virtualidad de las redes intenta suplantar la realidad social.

‘‘Hemos tenido clientes devastados por la publicación de una “funa” que luego les impide ir a trabajar, hacer su vida diaria o tener un contacto mínimamente cercano con otra persona que ya asumió que es un maltratador, violador,machista, narcisista o violento”.

Resalta la importancia de que la misión es derribar esa realidad virtual, restableciendo el honor de los clientes a través de los mecanismos que el ordenamiento jurídico permite,

único medio legítimo de resolución de conflictos.

Dicho esto, te invitamos a preferir las asesorías legales por sobre la funa y a recurrir a los mecanismos institucionales que contempla la ley.

Cuando los hechos ocurren en la quinta región, la intervención de un abogado en Valparaíso o de abogados penalistas en Viña del Mar permite accionar ante los tribunales competentes.

En la capital, los abogados penalistas en Santiago asumen la representación en causas por delitos contra la honra cuando la imputación se difunde dentro de esa jurisdicción.