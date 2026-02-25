Tenis y cuidado de la piel: ISDIN se suma una vez más al Chile Open 2026

En el marco del Chile Open 2026, uno de los torneos de tenis más relevantes de la región y que comenza este lunes 23 de febrero, ISDIN refuerza su compromiso con el deporte al aire libre y el cuidado de la piel, acompañando a jugadores, equipos técnicos, ball boys y asistentes con su portafolio de fotoprotección facial y corporal.

La marca estará presente durante el campeonato, donde los “cuatro fantásticos” del tenis chileno jugarán el cuadro principal: Alejandro Tabilo, Cristian Garin, Tomás Barrios y Nico Jarry.ISDIN promuevela educación en protección solar y el uso diario de fotoprotectores de alto rendimiento, diseñados para condiciones de alta exposición.

El tenis es un deporte que exige concentración, resistencia y largas horas bajo radiación solar directa. Entrenamientos, partidos y actividades en cancha pueden extenderse por varias horas al día, aumentando el riesgo de daño cutáneo acumulativo. Por ello, la protección solar no solo es un hábito recomendado, sino una parte clave de la preparación del deportista moderno.

Como producto protagonista de esta edición, ISDIN destaca Fusion Water MAGIC SPF 50 by Alcaraz, su protector solar facial ultraligero especialmente desarrollado para deportistas. Su textura de rápida absorción, efecto refrescante y alta tolerancia lo convierten en un aliado ideal para la actividad física intensa.

Su fórmula incorpora tecnología de protección frente al estrés térmico y acción antioxidante, ayudando a proteger la piel del daño provocado por la radiación UV y el calor. Además, contiene ácido hialurónico, entregando hasta 12 horas de hidratación, no irrita los ojos y ofrece control de brillo, cualidades muy valoradas en la práctica deportiva.

La presencia de ISDIN en el Chile Open 2026 también tendrá un fuerte componente educativo y de cercanía con la comunidad del torneo. Este año, el embajador de la marca será Fernando González, ex número 1 de Chile y referente histórico del tenis nacional, quien participará en una serie de actividades orientadas a promover el cuidado de la piel en el deporte.

Durante todo el torneo, ISDIN pondrá a disposición información y productos de su línea de fotoprotección facial y corporal, pensados para distintos tipos de piel y niveles de actividad, recordando que la exposición solar acumulada es uno de los principales factores de riesgo de daño cutáneo.