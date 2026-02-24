“Presentación somnífera”: el ácido comentario de periodista de TVN contra Pet Shop Boys en Viña 2026 que encendió las redes

23 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR La banda británica de synthpop, Pet Shop Boys, se presenta en la Quinta Vergara, durante la segunda noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIAUNO / Oscar Guerra

El aplaudido debut de Pet Shop Boys en el Festival de Viña del Mar 2026 no solo dejó una Quinta Vergara repleta y rendida ante sus clásicos, sino también una inesperada reacción en redes sociales.

El periodista económico de Televisión Nacional de Chile (TVN), Felipe Gallegos, lanzó un ácido comentario en X que desató una ola de reacciones.

“Presentación somnífera del grupo anglo en Viña. La guardaré para dormir la siesta”, escribió el comunicador, en abierta contradicción con la lluvia de elogios que recibió el dúo británico tras un show marcado por un impecable despliegue visual, sonido de alto nivel y una batería de éxitos como “It’s a Sin”, “West End Girls” y “Always on My Mind”.

La publicación no pasó inadvertida. Mientras miles de asistentes celebraban una noche vendida al 100% y la prensa especializada destacaba el espectáculo como uno de los más sólidos de esta edición, el comentario de Gallegos encendió el debate digital.

Usuarios lo tildaron de “amargado” y cuestionaron sus gustos musicales, a lo que el periodista respondió sin retroceder: “Tiene que gustarme lo mismo que a ti para que esté bien”.

Presentación somnifera del grupo anglo en Viña. La guardaré para dormir la siesta. — Felipe Gallegos (@FelipeGallegos7) February 24, 2026

La controversia contrastó aún más con otras opiniones expertas. El periodista de espectáculos Mauricio Jürgensen calificó la presentación como “impresionante” y aseguró que será “uno de los shows más recordados” del certamen, destacando que la banda “no suena como un museo de los 80”, sino vigente y técnicamente impecable.

Sin embargo, minutos después del tuit a Pet Shop Boys, Gallegos elogió sin matices al comediante Rodrigo Villegas, escribiendo: “Un grande Rodrigo Villegas”.