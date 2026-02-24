;

“Presentación somnífera”: el ácido comentario de periodista de TVN contra Pet Shop Boys en Viña 2026 que encendió las redes

Mientras la Quinta Vergara vibraba con los clásicos del dúo británico, un duro tuit generó ola de reacciones.

Nelson Quiroz

23 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR La banda británica de synthpop, Pet Shop Boys, se presenta en la Quinta Vergara, durante la segunda noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIAUNO

23 de febrero de 2026/VIÑA DEL MAR La banda británica de synthpop, Pet Shop Boys, se presenta en la Quinta Vergara, durante la segunda noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026. FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIAUNO / Oscar Guerra

El aplaudido debut de Pet Shop Boys en el Festival de Viña del Mar 2026 no solo dejó una Quinta Vergara repleta y rendida ante sus clásicos, sino también una inesperada reacción en redes sociales.

El periodista económico de Televisión Nacional de Chile (TVN), Felipe Gallegos, lanzó un ácido comentario en X que desató una ola de reacciones.

“Presentación somnífera del grupo anglo en Viña. La guardaré para dormir la siesta”, escribió el comunicador, en abierta contradicción con la lluvia de elogios que recibió el dúo británico tras un show marcado por un impecable despliegue visual, sonido de alto nivel y una batería de éxitos como “It’s a Sin”, “West End Girls” y “Always on My Mind”.

La publicación no pasó inadvertida. Mientras miles de asistentes celebraban una noche vendida al 100% y la prensa especializada destacaba el espectáculo como uno de los más sólidos de esta edición, el comentario de Gallegos encendió el debate digital.

Revisa también

ADN

Usuarios lo tildaron de “amargado” y cuestionaron sus gustos musicales, a lo que el periodista respondió sin retroceder: “Tiene que gustarme lo mismo que a ti para que esté bien”.

La controversia contrastó aún más con otras opiniones expertas. El periodista de espectáculos Mauricio Jürgensen calificó la presentación como “impresionante” y aseguró que será “uno de los shows más recordados” del certamen, destacando que la banda “no suena como un museo de los 80”, sino vigente y técnicamente impecable.

Sin embargo, minutos después del tuit a Pet Shop Boys, Gallegos elogió sin matices al comediante Rodrigo Villegas, escribiendo: “Un grande Rodrigo Villegas”.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad