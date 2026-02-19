Superintendencia de Combustibles refuerza consejos para el uso seguro de cilindros de gas
Las recomendaciones buscan reducir riesgos asociados a fugas, combustión incompleta y explosiones.
Luego de la explosión de un camión que transportaba gas en Renca, emergencia que dejó tres personas fallecidas y al menos 17 heridos, la Dirección Regional Los Lagos de la SEC entregó una serie de recomendaciones.
Desde el organismo fiscalizador llamaron a extremar medidas de autocuidado, recordando que al comprar un balón de gas se debe verificar que esté en buen estado y una serie de advertencias.
Precauciones al comprar el cilindro
- Verificar que el cilindro esté en buen estado físico (sin golpes ni daños visibles).
- Revisar que el sello de seguridad esté intacto.
- No usar cuchillos, tijeras u objetos cortantes para retirar el sello, ya que pueden dañar la válvula.
Al momento de instalarlo
- Utilizar únicamente reguladores y flexibles con SELLO SEC.
- Comprobar la fecha de vencimiento del regulador y flexible.
- No usar mangueras de jardín para realizar conexiones.
- No colocar el cilindro en posición horizontal mientras esté en uso.
Uso y almacenamiento seguro
- Mantener el cilindro en un lugar ventilado.
- Guardarlo lejos de fuentes de calor o elementos que puedan generar chispas.
- Asegurar una correcta ventilación en espacios donde funcionen artefactos a gas (cocinas, estufas, calefones).
Ante olor a gas o emergencia
- Ventilar inmediatamente el lugar.
- No encender fósforos, encendedores ni accionar interruptores eléctricos.
- Denunciar situaciones de riesgo en el sitio web oficial de la SEC.
Finalmente, desde el organismo señalaron que cualquier situación de riesgo puede denunciarse a través de su sitio web oficial (directamente AQUÍ).
