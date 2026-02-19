Superintendencia de Combustibles refuerza consejos para el uso seguro de cilindros de gas / AleksandarGeorgiev

Luego de la explosión de un camión que transportaba gas en Renca, emergencia que dejó tres personas fallecidas y al menos 17 heridos, la Dirección Regional Los Lagos de la SEC entregó una serie de recomendaciones.

Desde el organismo fiscalizador llamaron a extremar medidas de autocuidado, recordando que al comprar un balón de gas se debe verificar que esté en buen estado y una serie de advertencias.

Precauciones al comprar el cilindro

Verificar que el cilindro esté en buen estado físico (sin golpes ni daños visibles).

Revisar que el sello de seguridad esté intacto.

No usar cuchillos, tijeras u objetos cortantes para retirar el sello, ya que pueden dañar la válvula.

Al momento de instalarlo

Utilizar únicamente reguladores y flexibles con SELLO SEC.

Comprobar la fecha de vencimiento del regulador y flexible.

No usar mangueras de jardín para realizar conexiones.

No colocar el cilindro en posición horizontal mientras esté en uso.

Uso y almacenamiento seguro

Mantener el cilindro en un lugar ventilado.

Guardarlo lejos de fuentes de calor o elementos que puedan generar chispas.

Asegurar una correcta ventilación en espacios donde funcionen artefactos a gas (cocinas, estufas, calefones).

Ante olor a gas o emergencia

Ventilar inmediatamente el lugar.

No encender fósforos, encendedores ni accionar interruptores eléctricos.

Denunciar situaciones de riesgo en el sitio web oficial de la SEC.

Finalmente, desde el organismo señalaron que cualquier situación de riesgo puede denunciarse a través de su sitio web oficial (directamente AQUÍ).