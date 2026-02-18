;

A un mes de los incendios: vecinos de Lirquén cortan la Ruta 150 y exigen al Gobierno acelerara reconstrucción en la zona

La manifestación se desarrolló en la vía que conecta Penco y Tomé, con apoyo del municipio y resguardo policial, ante la falta de respuestas concretas tras la emergencia.

Durante la mañana de este miércoles, cientos de vecinos del sector de Lirquén se manifestaron en la Ruta 150, vía que conecta las comunas de Penco y Tomé, en la región del Biobío, a un mes del paso de los incendios forestales que afectaron a la zona.

La protesta contó con la presencia del alcalde de Penco, Rodrigo Vera, junto a funcionarios municipales, quienes acompañaron a los vecinos en su demanda por ayudas concretas y soluciones habitacionales tras la emergencia.

Durante la jornada, los manifestantes cortaron el tránsito y realizaron consignas dirigidas al Presidente Gabriel Boric, exigiendo mayor presencia del Estado en el territorio.

Según se informó desde el lugar, el punto de movilización se mantuvo resguardado por personal de Carabineros, mientras los vecinos reiteraron su malestar por la falta de respuestas, a un mes de la tragedia que destruyó viviendas y afectó gravemente su calidad de vida.

En concreto, la manifestación se desarrolló de forma pacífica, donde realizaron un llamado a las autoridades para acelerar los procesos de reconstrucción.

