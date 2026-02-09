Resultados del Loto: números ganadores del sorteo 5384 del domingo 8 de febrero
Este domingo, la Polla Chilena de Beneficiencia repartió $4.250 millones de pesos entre los ganadores de las diferentes categorías.
Este domingo 8 de febrero, la Polla Chilena de Beneficencia realizó un nuevo sorteo del Loto, en donde entregó un nuevo pozo.
El sorteo número 5384 del Loto entregó un pozo acumulado de $4.250 millones de pesos monto que fue repartido entre los diferentes ganadores de las categorías del juego.
Los montos a repartir serán los siguientes:
- Loto: $300 millones
- Recargado: $170 millones
- Revancha: $220 millones
- Desquite: $740 millones
- Jubilazo $1.000.000: $960 millones
- Premio Jubilazo $500.000: $360 millones
- Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $1.200 millones
- Jubilazo $500.000 por 50 años: $300 millones
Números ganadores del LOTO: 4, 15, 23, 24, 33, 41 y comodín 39.
Recargado 1, 2, 24, 28, 40, 41.
Revancha 1, 4, 5, 6 ,14 ,34.
Desquite 8, 21, 24, 27, 28, 31
Jubilazo
2 ,11, 13, 16, 23,30
1, 9, 14, 17, 20, 26
7, 9, 14, 20, 21, 23
11, 13, 28, 33, 39, 40
1, 11, 14, 16, 24, 36
5, 7, 20, 30, 36, 38
5, 13, 16, 31, 35, 37
Jubilazo 50 años
3, 4, 6, 9, 19, 31
5, 7, 16 , 32, 34, 38
4, 14, 27, 33, 38, 39
Multiplicar 6
