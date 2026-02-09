Resultados del Loto: números ganadores del sorteo 5384 del domingo 8 de febrero

5 Febrero del 2019/ SANTIAGO Loto nuevamente acumulado ya que en tres semanas no ha salido un ganador las cifras superan los diez mil millones de pesos donde cada ves mas personas jugan un loto FOTO: CESAR BELTRAN/AGENCIUNO / Cesar Beltran

Este domingo 8 de febrero, la Polla Chilena de Beneficencia realizó un nuevo sorteo del Loto, en donde entregó un nuevo pozo.

El sorteo número 5384 del Loto entregó un pozo acumulado de $4.250 millones de pesos monto que fue repartido entre los diferentes ganadores de las categorías del juego.

Los montos a repartir serán los siguientes:

Loto: $300 millones

Recargado: $170 millones

Revancha: $220 millones

Desquite: $740 millones

Jubilazo $1.000.000: $960 millones

Premio Jubilazo $500.000: $360 millones

Jubilazo $1.000.000 por 50 años: $1.200 millones

Jubilazo $500.000 por 50 años: $300 millones

Números ganadores del LOTO: 4, 15, 23, 24, 33, 41 y comodín 39.

Recargado 1, 2, 24, 28, 40, 41.

Revancha 1, 4, 5, 6 ,14 ,34.

Desquite 8, 21, 24, 27, 28, 31

Jubilazo

2 ,11, 13, 16, 23,30

1, 9, 14, 17, 20, 26

7, 9, 14, 20, 21, 23

11, 13, 28, 33, 39, 40

1, 11, 14, 16, 24, 36

5, 7, 20, 30, 36, 38

5, 13, 16, 31, 35, 37

Jubilazo 50 años

3, 4, 6, 9, 19, 31

5, 7, 16 , 32, 34, 38

4, 14, 27, 33, 38, 39

Multiplicar 6