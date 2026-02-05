;

Run and Sand reunirá a más de 1.200 corredores y animará el verano en La Serena

El evento se realizará este sábado 7 de febrero y tendrá rutas de 21K, 10K y 5K.

Nicolás Lara Córdova

Por cuarta vez, La Serena será el escenario del Run and Sand 2026, un evento único que combina deporte, sustentabilidad y entorno natural en la Avenida del Mar. La carrera, que también se realizó en Papudo hace solo una semana, se ha transformado en un panorama imperdible de cada año en el borde costero de Chile.

Esta nueva edición se realizará el sábado 7 de febrero, en pleno verano, justo cuando la Región de Coquimbo recibe a miles de visitantes. El Run and Sand ofrecerá un panorama distinto tanto a residentes como a turistas. Una jornada ideal para familias, aficionados y profesionales.

“Estoy muy feliz de estar acá nuevamente. Esta carrera es muy especial para mí, es muy grato compartir con la gente que viene“, señaló Hugo Catrileo, deportista olímpico y embajador de Run and Sand que está presente en La Serena.

La carrera, que tendrá distancias de 21K, 10K y 5K, comenzará a las 19.30 horas y concluirá cerca de medianoche. La primera largada está programada a las 20.30 horas desde el icónico Faro Monumental, lo que permitirá que los 1.200 competidores vivan una experiencia única: atardecer, arena y mar.

El recorrido imperdible frente al océano, en un entorno marcado por la arena y la brisa nocturna, se sumará a las actividades integrales que se desarrollarán en paralelo: yoga, música, bailes entretenidos y conciencia ambiental, en un formato que se consolida gracias a Run and Sand, y que también podrán aprovechar los acompañantes de los corredores.

Autoridades e invitados

El evento contará con la presencia de destacadas autoridades y representantes del mundo público y privado, como Daniela Norambuena (alcaldesa de La Serena), Marco Caro (gerente de Clientes y Empresas de Caja Los Andes), Alberto Murillo (gerente general de Clínica Red Salud Elqui) y Alejandra Duranti (gerenta corporativa de sustentabilidad y economía circular de Virutex), entre otros.

