;

La más alta superaba los 4 millones: las cinco ofertas por Lucas Assadi que rechazó Azul Azul

Clubes de distintas ligas y continentes hicieron propuestas por el volante de la U de Chile en el presente mercado de fichajes.

Daniel Ramírez

La más alta superaba los 4 millones: las cinco ofertas por Lucas Assadi que rechazó Azul Azul

La más alta superaba los 4 millones: las cinco ofertas por Lucas Assadi que rechazó Azul Azul / SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO

Lucas Assadi se consolidó como una de las grandes figuras de Universidad de Chile en la última temporada. Con goles, asistencias y actuaciones determinantes, el volante ofensivo se transformó en una de las piezas más valiosas del plantel azul, despertando el interés de varios clubes del extranjero.

Tras el término de la temporada 2025, el mediocampista nacional recibió varias ofertas para salir de Chile, provenientes de distintas ligas y continentes. Sin embargo, ninguna de las propuestas logró convencer ni a la dirigencia de la U ni al propio futbolista.

Las ofertas por Assadi que rechazó Azul Azul

Según información de ADN Deportes, cinco equipos extranjeros presentaron ofertas por Lucas Assadi en el reciente mercado de fichajes.

Revisa también:

ADN

Desde Europa, el FC Metalist de Ucrania puso sobre la mesa 4,5 millones de dólares, mientras que el Malmö de Suecia propuso un monto menor, cercano a los 2 millones de dólares.

El Toronto FC de Canadá también presentó una oferta cercana a los 2 millones de dólares. Por su parte, el Maccabi Haifa de Israel ofreció 2,7 millones de dólares.

También llegó una oferta desde Brasil. Atlético Mineiro, uno de los gigantes del fútbol brasileño, estaba dispuesto a desembolsar 2,5 millones de dólares por el jugador de la U.

Todas estas propuestas fueron finalmente desestimadas por Azul Azul, con excepción de la oferta que envió el FC Mentalist, la cual fue rechazada por Lucas Assadi.

Por el momento, el mediocampista de 22 años seguirá jugando en Universidad de Chile, a la espera de una futura oferta que logre satisfacer tanto al jugador como a la dirigencia azul.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad