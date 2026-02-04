La más alta superaba los 4 millones: las cinco ofertas por Lucas Assadi que rechazó Azul Azul / SEBASTIAN ORIA/AGENCIA UNO

Lucas Assadi se consolidó como una de las grandes figuras de Universidad de Chile en la última temporada. Con goles, asistencias y actuaciones determinantes, el volante ofensivo se transformó en una de las piezas más valiosas del plantel azul, despertando el interés de varios clubes del extranjero.

Tras el término de la temporada 2025, el mediocampista nacional recibió varias ofertas para salir de Chile, provenientes de distintas ligas y continentes. Sin embargo, ninguna de las propuestas logró convencer ni a la dirigencia de la U ni al propio futbolista.

Las ofertas por Assadi que rechazó Azul Azul

Según información de ADN Deportes, cinco equipos extranjeros presentaron ofertas por Lucas Assadi en el reciente mercado de fichajes.

Desde Europa, el FC Metalist de Ucrania puso sobre la mesa 4,5 millones de dólares, mientras que el Malmö de Suecia propuso un monto menor, cercano a los 2 millones de dólares.

El Toronto FC de Canadá también presentó una oferta cercana a los 2 millones de dólares. Por su parte, el Maccabi Haifa de Israel ofreció 2,7 millones de dólares.

También llegó una oferta desde Brasil. Atlético Mineiro, uno de los gigantes del fútbol brasileño, estaba dispuesto a desembolsar 2,5 millones de dólares por el jugador de la U.

Todas estas propuestas fueron finalmente desestimadas por Azul Azul, con excepción de la oferta que envió el FC Mentalist, la cual fue rechazada por Lucas Assadi.

Por el momento, el mediocampista de 22 años seguirá jugando en Universidad de Chile, a la espera de una futura oferta que logre satisfacer tanto al jugador como a la dirigencia azul.