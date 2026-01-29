Copec y Tesla fortalecerán red de carga eléctrica en carreteras de Chile con Superchargers

Impulso para la electromovilidad: Tesla y Copec desarrollarán en conjunto de una red de carga ultra rápida en carreteras a lo largo de Chile. La iniciativa contempla la instalación de cargadores Tesla Supercharger en estaciones de servicio Copec ubicadas entre La Serena y Puerto Montt, con una distancia aproximada de 200 kilómetros entre cada punto, asegurando una cobertura continua y eficiente para los conductores.

Las estaciones seleccionadas contarán con un Tesla Supercharger con cuatro puntos de carga, con una potencia total de hasta 250 kW y operarán con energía 100% renovable suministrada por Copec Emoac, filial de Copec especializada en soluciones de energía verde.

Gracias a esta tecnología los conductores podrán obtener hasta 280 kilómetros de autonomía en solo 15 minutos de carga, permitiendo recargas rápidas y eficientes que optimizan las detenciones en ruta y mejoran la experiencia de viaje.

Los servicios de carga de Tesla se integrarán al ecosistema digital de Copec, permitiendo a los conductores gestionar el pago a través de la App Copec, accediendo a los beneficios asociados al programa de fidelización Full Copec, así como también a través de la App Tesla.

Esta integración permitirá que el creciente parque de vehículos eléctricos tenga disponible una red de carga más abierta, accesible e interoperable para los viajes de larga distancia.

Alternativa real y confiable

“A través de Copec Voltex hemos desarrollado la red de carga más extensa de Latinoamérica y, gracias a esta alianza con Tesla, podremos complementar dicha red con tecnología de clase mundial. Esto nos permitirá fortalecer la infraestructura en carretera, mejorar la experiencia de los usuarios y contribuir a que los vehículos eléctricos sean una alternativa real y confiable para recorrer Chile”, señaló Arturo Natho, Gerente General de Copec.

Agustín Amoretti, Gerente General de Tesla Chile, indicó: “Para Tesla, la expansión de la red de Supercharger es un pilar clave para acelerar la adopción de la electromovilidad. Nuestro foco no está solo en sumar puntos de carga, sino en ofrecer una experiencia confiable, rápida y accesible, que permita a los usuarios viajar con total tranquilidad dentro y fuera de las principales ciudades”.

Esta nueva red de carga se implementará durante 2026, avanzando de manera gradual a lo largo de la red. Adicionalmente, Copec continuará fortaleciendo su red propia de carga eléctrica en estas estaciones mediante la renovación progresiva de su infraestructura Copec Voltex.