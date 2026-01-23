Metro normaliza el servicio en Línea 1: todas las estaciones disponibles

Durante la tarde de este viernes, Metro de Santiago informó que todas sus líneas se encuentran operativas, luego de resolver una contingencia que afectó el servicio en Línea 1.

Según detalló la empresa, el problema se originó por la presencia de una persona en las vías, situación que obligó a implementar un funcionamiento parcial del trazado y al cierre temporal de cuatro estaciones.

En específico, las estaciones Los Leones —con combinación suspendida—, Pedro de Valdivia, Manuel Montt y Salvador debieron ser cerradas mientras se desarrollaba el procedimiento de seguridad.

Una vez superada la emergencia, Metro confirmó la reapertura de las estaciones y la normalización total del servicio en toda la red.